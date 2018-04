U-Bahnen stoßen in Duisburg-Meiderich zusammen

In Duisburg sind am Dienstag zwei U-Bahnen zusammengestoßen. Ersten Angaben zufolge gibt es viele Verletzte. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz.

An der Haltestelle "Auf dem Damm" in Meiderich sind am Nachmittag zwei Züge kollidiert. Ersten Informationen zufolge wurden rund 35 Menschen verletzt, zwei davon schwer. Nach Informationen unserer Redaktion zog sich eine der Schweverletzten ein Schädel-Hirn-Trauma zu.

+++Update um 16:25 Uhr+++ Es fahren Busse als SEV zwischen DU-Hbf – Duissern – Meiderich Bf. In Richtung Norden fahren... Gepostet von DVG Duisburger Verkehrsgesellschaft AG am Dienstag, 3. April 2018

"Es ist noch glimpflich ausgegangen. Die leicht verletzten Personen sind gestürzt und haben blaue Flecken davongetragen", sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Zunächst hatten die Helfer von rund 20 Verletzten gesprochen. Aktuell werden die Verletzten in der Nähe der Haltestelle untersucht. Die Hintergründe des Unfalls sind noch unklar. Die betroffene Haltestelle ist gesperrt.

Mehr in Kürze.

(sef)