Duisburg: Über Kunst kann man klug streiten

Im Lehmbruck-Museum startete jetzt eine neue Reihe mit inszenierten Streitgesprächen über Kunst. Zum Auftakt diskutierten Kunstvermittlerin Claudia Thümler und Kuratorin Ronja Friedrichs. Von Olaf Reifegerste

"Wir nennen es Kunst. 2 Positionen, 1 Streitgespräch", so heißt eine neue Veranstaltungsreihe der "plastikBAR" im Lehmbruck Museum, die jetzt ihre Premiere hatte. Zum Auftakt diskutierten die Kunstvermittlerin Claudia Thümler und die Kuratorin Ronja Friedrichs, beide Mitarbeiterinnen des Museums, über kontroverse Positionen in der bildenden Kunst. Manchmal in dem teils inszenierten Schlagabtausch gaben sie vorherrschende Meinungen in vertauschten Rollen einfach nur wieder, was Kunst sei und was nicht, manchmal dagegen vertraten sie durchaus aber auch ihre ganz eigenen Auffassungen. Die Besucher verfolgten währenddessen nicht allein nur zuhörend das Geschehen, sondern beteiligten sich auch rege an der äußerst lebhaften Diskussion.

Anlass für die neu ins Leben gerufene Veranstaltungsreihe ist die unter dem Titel "Neuaufgestellt" kürzlich erst vorgestellte Präsentation der Sammlung im Erweiterungsbau des Museums. Dort verortet fand das Streitgespräch passenderweise statt. Mit "Wieso ist das Kunst? Und: Welchen Sinn hat Kunst?" starteten die beiden den offenen Dialog. Zusätzlich hatten sie eigentlich eine Fragerunde via Flipchart mit dem Publikum vorbereitet, die jedoch nicht so wie geplant zum Einsatz kam, was aber weder dem Inhalt noch dem Umfang der Kulturdebatte Abbruch tat. Im Gegenteil, standen sich doch zwei verschiedene Fachdisziplinen verkörpert durch die beiden Museumsmitarbeiterinnen gegenüber: Zum einen die Kunstvermittlerin Thümler als Vertreterin der Pädagogik, zum anderen die Kunsthistorikerin Friedrichs als Vertreterin der Wissenschaft.

Ihre unterschiedlichen Stellungen verdeutlichten zugleich ihre unterschiedlichen Sichtweisen: "Man kann Kunst nur verstehen, wenn man den inhaltlichen Kontext kennt", war Friedrichs der Auffassung. "Kunst kann faszinieren und emotional berühren", hielt Thümler dagegen. Schnell wurde deutlich, dass Antipoden die Rezeption der Kunst beherrschen: Intellekt versus Emotion, Wissen statt Gefühle beziehungsweise gelebte Erfahrung gegen sinnliche Wahrnehmung. Doch auch das Publikum hatte kontrovers zu diskutierende Beiträge parat, darunter "Ein Bild kann gefallen, ohne dass man es versteht und umgekehrt" und "Es gibt nicht eine Kunst für alle" und "Manches in der Kunst kann und sollte ein Geheimnis bleiben, zuweilen aber auch ein Ärgernis sein" und "Sehen muss man üben und lernen" und "Kunst liegt im Auge des Betrachters" und "Manchmal kann man nicht glauben, was man sieht" und "Kunst stellt Fragen, gibt aber keine Antworten".

Der nächste offene Kunst-Talk der "plastikBAR" ist für Anfang Juli vorgesehen. Dann soll es um die Frage gehen "Wie wird Kunst zu Kunst und wer bestimmt überhaupt, was Kunst ist und was nicht?" Der Start ist jedenfalls schon mal gelungen.

