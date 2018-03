später lesen Autobahn bei Duisburg zeitweise gesperrt Schwerverletzte durch Falschfahrerin auf der A59 FOTO: Christoph Reichwein 2018-03-09T06:41+0100 2018-03-09T10:38+0100

Auf der A59 hat sich ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten ereignet. Eine 44-jährige Frau schwebt in Lebensgefahr. Die Autobahn war in Richtung Dinslaken am Kreuz Duisburg Nord für mehrere Stunden gesperrt.