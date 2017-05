später lesen Duisburg Unterkunft Werthauser Straße wird leergezogen 2017-05-03T17:47+0200 2017-05-04T00:00+0200

Die Asylunterkunft in der ehemaligen Grundschule an der Werthauser Straße 98 wird aufgegeben und ab dem 8. Mai sukzessive leergezogen. Das teilte die Stadt gestern Nachmittag mit. "Mit der Schließung der Asylunterkunft können wir das Gebäude künftig wieder für eine schulische Nutzung einsetzen", so Oberbürgermeister Sören Link. Derzeit befinden sich noch 88 Flüchtlinge in der Einrichtung. Der Leerzug soll bis Ende Mai abgeschlossen sein.