Die Gewerkschaft Verdi hat am 20. März 2018 zu einem Warnstreik in NRW aufgerufen. Eine der betroffenen Städte: Duisburg. Hier zu sehen sind Streikende der Wirtschaftsbetriebe Duisburg.

In Duisburg wurde am Morgen der Linienverkehr bestreikt, Kitas blieben geschlossen, die Straßenreinigung fiel aus. Die elektronischen Anzeigen in den U-Bahnstationen weisen auf den Streik hin.