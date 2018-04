In Duisburg droht am Abend ein Verkehrschaos: Eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg soll um 20 Uhr entschärft werden. Betroffen sind die Autobahnen A40 und A59.

Wie die Stadt Duisburg mitteilt, wurde die Bombe am Duisburger Ruhrdeich bereits am 22. Februar entdeckt. Experten konnten sie allerdings nicht entschärfen, weil die Grube, in der die Bombe lag, immer wieder voll Wasser lief. Nun soll ein weiterer Versuch unternommen werden, die amerikanische Zehn-Zentner-Bombe zu entschärfen. Experten suchen an einem Verdachtspunkt an der Fährstraße am Mittag außerdem nach einer zweiten Bombe. Sollte ein weiterer Blindgänger entdeckt werden, soll auch dieser am Abend entschärft werden.

Im Umkreis von 500 Metern um die Bombe am Ruhrdeich herum leben keine Menschen. In der sogenannten Sicherheitszone mit einem Radius von 1000 Metern sind laut Stadt 2758 Menschen betroffen.

Autobahnen von Entschärfung betroffen

Auswirkungen hat die Entschärfung auch auf den Verkehr: Betroffen sind das Autobahnkreuz Duisburg mit der A59 und der A40 sowie die Schifffahrt auf der Ruhr. Im Evakuierungsbereich befinden sich außerdem der Betriebshof der Duisburger Verkehrsgesellschaft, die Metro und ein Teil der Gastronomiebetriebe im Innenhafen. Näheres teilte die Stadt dazu bislang nicht mit. Ein Teil der Autobahn 59 ist wegen eines Brandes bereits seit Sonntagnacht gesperrt.

Nach jetzigem Planungsstand soll die Bombe am Ruhrdeich um 20 Uhr entschärft werden. Ab 19 Uhr sollen die Straßen gesperrt werden. Für Anwohner hat die Stadt Duisburg ein Bürgertelefon geschaltet: 0203 283-2000.

Weitere Informationen folgen.

