Duisburg: Was noch zu tun ist vor dem Fest

Was noch zu tun ist vor dem Fest

Ärgerlich, wenn man erst Heiligabend feststellt, was man vorher noch hätte erledigen müssen.

Noch zwei Tage bis Heiligabend. Da wird es höchste Zeit, alles zu regeln, damit am 24. Dezember keine Pannen passieren. Die Weihnachtskarten sollten spätestens heute in den Briefkasten geworfen werden, damit sie noch vor Weihnachten ankommen. Wer seine Geschenke bereits beim Händler hat verpacken lassen, der hat es gut. Ansonsten gilt: Geschenkpapier besorgen, Tesafilm nicht vergessen und loslegen. Viele haben sich ihren Weihnachtsbaum längst besorgt. Wenn nicht, dann wird es jetzt höchste Zeit. Denn man will ja auch ein bisschen Auswahl haben. Sinnvoll ist es zudem, heute oder morgen die im vorigen Jahr weggepackte Christbaumbeleuchtung herauszuholen und zu testen.

Funktioniert eine der Birnchen oder gar die gesamte Lichterkette nicht, so ist jetzt noch Zeit, um für Ersatz zu sorgen. Was Weihnachten auf den Tisch kommt, haben sich die meisten längst schon überlegt und entsprechend eingekauft. Dumm nur, wenn man vergisst, beispielsweise die gekaufte und eingefrorene Gans rechtzeitig aus der Tiefkühltruhe zu holen. Denn das Auftauen dauerte eine ganze Weile. Wem das erst am Vormittag des Heiligabends einfällt, der könnte Pech haben und muss dann doch eine Dose Würstchen öffnen.

Quelle: RP