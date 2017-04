Duisburg: Wassersportler rettet zwei Ertrinkende

Beim ersten Badeunfall dieser Saison wären am Freitagabend beinahe zwei Jugendliche im Wolfssee ertrunken. Ihr Glück: Ein Stand-Up-Paddler hatte sie beobachtet und zog sie gerade noch rechtzeitig aus dem kalten Wasser. Von Hildegard Chudobba und Christoph Reichwein

Sommerliche Temperaturen lockten am Freitag neben anderen auch zwei Jugendliche zum Sonnenbad auf die Wiese des Wolfssee in der Nähe des Strohwegs. Sie hielten sich an einem Steg auf.

Die beiden 18-Jährigen - ein junger Mann und ein gleichaltriges Mädchen - waren mit einer Gruppe Freunde an den See gekommen, hatten gegrillt und jede Menge Spaß. Ob die beiden ins Wasser fielen oder bewusst mit Kleidung hineinliefen ist nicht bekannt. Das Mädchen ging fast unmittelbar unter und verlor das Bewusstsein. Der Junge schwebte schon kurz danach in der großen Gefahr, gleichfalls unterzugehen. Denn im nur zehn Grad kalten Wasser war ihre Überlebenschance gering.

Der Stand-Up-Paddler Carsten Schuur, 49 Jahre alt, der in der Nähe sein Sportgerät zu Wasser gelassen hatte, wurde plötzlich durch laute Schreie aufgeschreckt und erfasste die Situation sofort. Der Ratinger paddelte zu den beiden Jugendlichen und vollbrachte dann eine wahre Meisterleistung.

Mit einer Hand holte er das junge, bereit bewusstlose Mädchen wieder an die Wasseroberfläche, mit der anderen zog er den Jungen an sein Board heran. Mit beiden fest im Schlepptau paddelte er dann an das rettende Ufer.

Kurz darauf trafen die zwischenzeitlich von Passanten alarmierten Rettungskräfte am Seeufer ein und kümmerten sich um die zwei 18-Jährigen. Ihnen gelang es, den Zustand der beiden so zu stabilisieren, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden konnten. Ihr Zustand, so hieß es an der Unfallstelle, ist kritisch, aber nicht akut lebensbedrohlich.

In den Einsatz eingebunden war auch der Rettungshubschrauber. Er flog das Seeufer an, ging an der Stelle, an der sich der Steg befindet, herunter und ließ dort den Notarzt aussteigen.

Carsten Schuur hatte im vergangenen Jahr gesehen, dass fast an der gleichen Stelle ein Mensch ertrank. Er zögerte keine Sekunde. Das sei sicherlich keine alltägliche Situation gewesen, genau so, wie die gestern am frühen Abend. "Aber ich habe instinktiv gehandelt", sagt er. Er habe selber zwei Kinder im gleichen Alter und hoffe inständig, dass die beiden niemals in eine solche Situation geraten. "Dass ich heute zwei Leben gerettet habe, macht mich stolz, ist aber zugleich auch ein komisches Gefühl." Bei dem im vergangenen Jahr dort ertrunkenen Mann hatte es sich um einen Flüchtling gehandelt, der zunächst noch wiederbelebt werden konnte, später aber im Krankenhaus starb.

Quelle: RP