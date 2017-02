Duisburg: Wetter-Fee im Landhaus-Treff

Stadtprinz Mark I. verleiht Claudia Kleinert im Hotel Milser einen Karnevalsorden. Wie das Wetter an Rosenmontag wird, wollte sie dennoch nicht mutmaßen. "Seriös kann man eine Vorhersage nur für vier Tage machen". Von Volker Poley

Eine Wetterprognose für den in Kürze beginnenden Straßenkarneval wollte Claudia Kleinert am Montagabend nicht abgeben. Die ARD-Wetterexpertin war diesmal der Star-Gast des 36. Landhaustreffs im Hotel Milser, der durch die Anwesenheit der Duisburger Prinzencrew um Mark I. einen starken närrischen Touch hatte.

Duisburgs Karnevalisten - auch HDK-Präsident Michael Jansen hörte der Wetter-Frontfrau aufmerksam zu - hätten natürlich nur allzu gern gewusst, von welcher Seite sich das Wetter am Rosenmontag präsentieren würde. "Seriös kann man eine Vorhersage nur für vier Tage machen", erläuterte die blonde Moderatorin die Grenzen zuverlässiger Wetter-Prognosen ihrem Gesprächspartner Manni Breuckmann. Der legendäre WDR-Fußballreporter, der sich offensichtlich ebenfalls im Karnevalsmodus befand und die rund 120 Gäste mit einem kräftigen "Helau!" begrüßte, wagte seinerseits eine Prognose, die - wie konnte es anders sein - einen fußballerischen Bezug hatte. Seine Vorhersage "Der MSV spielt mit Sicherheit in der nächsten Saison in der 2. Bundesliga" gefiel dabei sicher nicht nur den ebenfalls anwesenden Oberbürgermeister Sören Link und MSV-Manager Ivo Grlic. Damit war Mannis Fußball-Block für diesen Tag abgearbeitet.

Natürlich waren die aufgrund von Orkanwarnungen im vergangenen Jahr abgesagten Rosenmontagszüge (unter anderem in Duisburg und Düsseldorf) ein großes Thema. Die ausgebildete Diplom-Kauffrau Kleinert, die seit Ende der 1990er-Jahre für Jörg Kachelmanns Firma Meteomedia arbeitet, erläuterte die schwierige Wetterlage am Karnevalswochenende des Vorjahres: "Wir arbeiten bei der Vorhersage immer mit mehreren Modellen. Wenn auch nur ein Modell - wie vor einem Jahr - Sturmböen voraussagt, weisen wir sicherheitshalber darauf hin." Die Prognose traf so dann nicht ein, trotz schönstem Rosenmontagswetter waren die Umzüge aufgrund der Vorhersage zuvor abgesagt worden. Mit der Kritik mussten die "Wetterfrösche" dann leben. Kleinert gab aber auch zu bedenken: "Wenn wir nichts gesagt hätten und ein Orkan wäre dann doch aufgezogen, wäre das Geschrei groß gewesen."

Dass die Wetterpräsentation im Studio anders abläuft als daheim auf den Bildschirmen zu sehen ist, machte die "meteorologisch geschulte" TV-Moderatorin deutlich. "Wo auf dem heimischen Fernseher die komplette Wetterkarte zu sehen ist, ist für mich nur eine grüne Wand", so Kleinert. Geübt sein müsse man schon, um mit Hilfe eines kleinen Studio-Monitors, auf dem das Fernsehbild zu sehen ist, zielgenau auf die gerade behandelte Region zu zeigen. Dass Kleinert durch ihre mediale Daueranwesenheit in den Wohnzimmern auch ein entsprechendes Feedback hat, verwundert nicht. Das reicht von Heiratsanträgen bis zu Bemerkungen wie: "Wie kann man mit solchen Lumpen nur vor die Kamera treten." Einen Bezug zum Karneval hat die sozial engagierte (Lebenshilfe, Kindernothilfe) Kölnerin. Trotz ihrer Bekanntheit hat sie es bisher aber nur auf drei Jecken-Orden gebracht.

Jetzt sind es vier, denn Stadtprinz Mark I. ließ es sich nicht nehmen, der prominenten Wetterfrau den Prinzenorden zu überreichen.

