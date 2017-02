Duisburg: Wildwestposse macht Spaß auf Englisch

Leichte Kost zu servieren ist nicht leicht. Das weiß jeder Schauspieler. Um so bemerkenswerter ist, dass sich die englischsprachige Theatergruppe DUET diesmal an eine Posse mit Musik gewagt hat. Am Mittwochabend hatte "Chaos at the Cannery" (Chaos in der Konservenfabrik) seine erfolgreiche Premiere in der Uni-Aula im Gebäude an der Geibelstraße 41.

Das vor wenigen Jahren geschriebene Stück spielt im Wilden Westen des Jahres 1881. Der Autor Gary McCarver hat dabei die englischsprachige Tradition des "Melodramas" aufgegriffen. Damit wird - anders als bei uns heute üblich - eine Darstellung beschrieben, bei der alles bis ins Groteske übertrieben wird. Da gibt es Schurken, Liebende, Helden und Dummköpfe - und zwar in einem Ausmaß, das jenseits jeder Realität liegt. Alles wird auf die Spitze getrieben. Das Stück will nichts anderes, als das Publikum zu unterhalten.

Genau das ist "The Duisburg University English Thespians", kurz DUET genannt, gelungen. Mit insgesamt 16 Darstellern, zwei Musikern und einem Team, das hinter den Kulissen arbeitete, gehört "Chaos at the Cannery" zu den größten und aufwändigsten Produktionen in der langjährigen Geschichte des englischsprachigen Theaters an der Universität in Duisburg. Seit dem Auftakt im Jahr 1982 mit Agatha Christies "Murder at The Vicarage" gab es jedes Jahr eine neue Produktion (nur 1998 pausierte DUET). Meist folgte auf ein heiteres Stück ein ernstes.

Nun ging es wieder lustig zu, aber anders als in all den Jahren zuvor wagten es die Darsteller diesmal, nicht nur zu schauspielern, sondern auch noch auf der Bühne zu singen und gelegentlich auch zu tanzen. Dass das nicht ganz ernst gemeint war, sollte dem Publikum nicht verheimlicht werden. So wurden bei passender Gelegenheit Schilder hochgehalten, auf denen kundgetan wurde, dass sich wieder mal ein Song anbahnt. Gesungen wurde dann bei Gitarren- und Piano-Begleitung: mal wacker, mal tapfer. In Ordnung war es auf jeden Fall, weil es das Publikum amüsierte.

Die Story selber ist "Melodrama"-artig angelegt. Da taucht ein Trickbetrüger auf, der dem Neuling im Amt den Sheriff-Stern klaut. Der Besitzer einer Konservenfabrik kehrt von einer langen Dienstreise mit einem neuen Angestellten zurück, der sich im Bruchteil einer Sekunde in die Tochter des Hauses verliebt. Die Mutter ist meist betulich, kann aber auch enorm aufdrehen, als sie ihrem Mann Vorhaltungen macht, weil dieser beim Glücksspiel Hab und Gut (anscheinend) verliert. Zum Bühnenpersonal gehört schließlich auch eine Bardame, die die Kunst des Handlesens versteht. Und in der Tat liest sie einem Gast aus dem Publikum, es war der Autor dieser Zeilen, aus der Hand. Dabei sagt sie viel Wahres und Schönes. Leider stand es nicht in den Lebenslinien, sondern im Textbuch... Das Schauspielensemble, das aus gegenwärtigen und ehemaligen Studenten besteht, spielte mit viel Charme und sichtbarem Spaß. Großes Lob verdienen die authentischen Kostüme, die mit dazu beitrugen, Wildwest-Atmosphäre zu schaffen.

Wie es für englische "Melodramen" üblich ist, kommen die Handlungsfäden, die vom Trickbetrüger, den Liebenden, dem Konservenfabrikbesitzer, der Bardame und dem Sheriff kräftig gezogen werden, am Schluss irgendwie zusammen. Wie, das kann man noch bei zwei Aufführungen erleben. Und zwar heute um 19.30 Uhr in der Aula an der Geibelstraße 41 in Neudorf und am morgigen Samstag am selben Ort bereits um 17.30 Uhr. Der Eintritt kostet sechs, ermäßigt drei Euro.

