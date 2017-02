später lesen Duisburg Wohnung nach Brand vollständig zerstört 2017-02-22T22:37+0100 2017-02-22T22:29+0100

Feuerwehreinsatz am Mittwochabend in Duisburg-Mittelmeiderich: Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhauses stand in Flammen. Die Wohnung ist zerstört. Vier Personen mussten ins Krankenhaus.