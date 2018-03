später lesen Landesamt meldet Nun wurde auch in Duisburg ein Wolf gesehen 2018-03-07T11:45+0100 2018-03-07T11:51+0100

Wieder ist am Niederrhein ein Wolf gesehen worden: An der Walsumer Rheinaue in Duisburg und ebenso in Hünxe wurde ein Tier fotografiert. Ob es derselbe Wolf ist, der im Februar bei Bislich gesehen wurde, ist unklar.