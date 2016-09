später lesen Rhein-Ruhr-Bad in Duisburg Zehn Männer sollen zwei 15-Jährige begrapscht haben FOTO: RPO FOTO: RPO Teilen

In einem Rhein-Ruhr-Bad in Duisburg sollen am Montag zehn Männer zwei 15-Jährige sexuell belästigt haben. Der Bademeister alarmierte die Polizei als die Mädchen um Hilfe schrien.

