Duisburg: Zoo freut sich über eine neue Zucht-Sensation

Tim Harpers (th) ist Redakteur in der Lokalredaktion Duisburg der Rheinischen Post.

Der Nachwuchs bei den Beuteltieren ist außergewöhnlich. Zoodirektor Achim Winkler spricht gar von einer "Sensation". Es ist der erste Nachwuchs bei den Wombats seit knapp vierzig Jahren. "Die Wombat-Zucht gilt als ausgesprochen schwierig", sagt Winkler. "Das liegt daran, dass das Paarungsverhalten der Tiere bis heute noch nicht abschließend erforscht ist." Dass überhaupt Jungtiere im Zoo zur Welt kämen, sei eine absolute Seltenheit.

Die Geschichte von Apari beginnt mit einer traurigen Nachricht. Aparis Vater Milton erlebte die Geburt seines Nachwuchses nicht mehr. Er starb im vergangenen Dezember im stattlichen Wombat-Alter von 22 Jahren. "Wombats werden in der Regel etwa 20 Jahre alt", erläutert Winkler. "Wir hatten nicht damit gerechnet, dass Milton in seinem hohen Alter überhaupt noch zeugungsfähig ist." Dass die Pfleger gegen Ende des vergangenen Jahres dann eine kleine Beule am Beutel von Wombat-Dame Tinsel entdeckt hätten, sei deshalb eine große Überraschung gewesen.

Wombat-Junge werden wie bei allen Beuteltieren nackt und nahezu blind geboren und machen sich dann auf den Weg in den Beutel der Mutter. "Das war eine besonders heiße Phase", erläutert der Zoodirektor. "Viele Junge schaffen den Weg in den Beutel nicht." Auch jetzt sei Atari noch nicht endgültig über den Berg. "Er stellt sich gerade von Milch auf festes Futter um. Das ist erfahrungsgemäß auch noch einmal eine Phase, die viele Jungtiere nicht überstehen."

Dennoch gibt Aparis Geburt dem Biologen Hoffnung auf eine erfolgreiche Fortsetzung der Zucht. "Neben seiner Mutter Tinsel haben wir hier im Zoo noch ein weiteres Weibchen", sagt Achim Winkler. Er hoffe, dass Apari Interesse an der Wombat-Dame zeige, sobald er im Alter von zwei Jahren geschlechtsreif werde.

Quelle: RP