Rees 55-jähriger muss ausweichen und fährt gegen Mast

Am Freitag gegen 11.10 Uhr fuhr ein 55-jähriger Mann in einem grünen Peugeot 206 auf der Millinger Straße von Millingen in Richtung Bienen. In einer Rechtskurve kam ihm ein silberfarbener Pkw auf seiner Fahrbahnseite entgegen. Der 55-Jährige wich nach rechts aus und konnte so einen Zusammenstoß verhindern. mehr