Emmerich: 41-Jähriger lässt Eltern Cannabisplantage anlegen

Manchmal ist es nicht nur der Ermittlungsarbeit der Kriminalpolizei zu verdanken, dass Straftaten geklärt werden können, manchmal spielt auch Kommissar Zufall eine entscheidende Rolle. So wie in diesem Fall, der in den Kreisen Kleve und Wesel spielt.

Am 15. Dezember fand ein 43-jähriger Issumer einen USB-Stick in einem Imbissgeschäft in Kleve. Nachdem er festgestellt hatte, dass auf diesem Stick die Aufzucht einer Cannabisplantage dokumentiert war, brachte er ihn zur Polizei in Kleve.

Die Beamten dort stellten anhand eines Schriftzuges auf einem der Bilder schnell fest, dass sich die Plantage im Kreis Wesel befand. Nachdem die Polizei in Kleve die Erkenntnisse umgehend an ihre Weseler Kollegen weitergegeben hatte, nahm das Kriminalkommissariat in Dinslaken die Ermittlungen auf.

Schnell führte die Spur die Ermittler zu einem Ehepaar aus Dinslaken-Bruch. Am vergangenen Donnerstag bekamen der 73-jährige Ehemann und seine 67-jährige Ehefrau dann auch prompt Besuch von den Ermittlern. Beide gaben zu, im Hobbykeller eine Cannabisplantage zu besitzen. Auf Wunsch des 41 Jahre alten Sohnes aus Emmerich habe man sich bereiterklärt, sie anzulegen. Dieser hatte wiederum den Anbau der Plantage auf dem USB-Stick dokumentiert und diesen anschließend in einem Imbissladen verloren. Die Kriminalbeamten stellten in der Wohnung der Eltern des Emmerichers sechs große, ertragreiche Pflanzen sicher sowie rund 400 Gramm bereits konsumfertiges Cannabis.

Sowohl das Ehepaar aus Dinslaken als auch ihren Sohn aus Emmerich erwartet jetzt ein Strafverfahren.

Quelle: RP