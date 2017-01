Emmerich: 49 Hektar Raum für Industrieansiedlung

Gemeinsame Vermarktung unter Städten: Goch und Weeze machen es vor. Sie gründen einen Zweckverband für ein interkommunales Gewerbegebiet. Es soll schon einen Interessenten für einen Großteil geben: ein Logistikunternehmen. Von Anja Settnik

Die Gewerbegrundstücke nicht nur in Goch werden knapp. Unternehmen, die mehr als zehn Hektar Fläche benötigen, kann häufig kein Angebot gemacht werden. Schmerzhaft für die Verantwortlichen in den Rathäusern und Stadtentwicklungsgesellschaften.

In Goch und Weeze scheint nun ein Weg gefunden, auch große Ansiedlungen zu ermöglichen: Die beiden Kommunen planen eine gemeinsame Gewerbeflächenentwicklung. Auf etwa 49 Hektar soll in unmittelbarer Nähe zur A 57 die regionale Entwicklung vorangetrieben werden. Dem Vernehmen nach gibt es sogar schon einen ersten Kandidaten für die Ansiedlung. Es soll ein Unternehmen der Logistikbranche sein, das viele Millionen Euro investieren möchte. Die Nähe zur Autobahn und zu den Niederlanden soll für die Firma besonders wichtig sein.

Bereits im November hatte Gochs Bürgermeister Ulrich Knickrehm erstmals öffentlich von der Idee gesprochen, interkommunaler Standort für eine Gewerbeflächenentwicklung zu werden. "Auch, um den über die Kreis-WfG angebotenen Ansiedlungschancen in Größenordnungen von zehn und mehr Hektar gerecht werden zu können." Gemeinsam aktiv zu werden verspricht Synergieeffekte: "Neu zu erstellende Infrastruktur ist kostengünstiger, wenn man sich auf ein gemeinsames Gebiet konzentriert, anstatt mehrfach Ver- und Entsorgungseinrichtungen sowie Verkehrsverbindungen aufbauen zu müssen", heißt es in den Sitzungsunterlagen. Im Fall Goch/Weeze dürften potenzielle Investoren neben dem Autobahnanschluss auch die Nähe zu den Flughäfen Weeze und Düsseldorf, zum Ruhrgebiet und den niederländischen Ballungsräumen schätzen. Die Bezirksregierung, die Konzentrationszonen den Vorrang gegenüber dezentralem Flächen im Außenbereich gibt, sieht im Grenzgebiet von Goch und Weeze "gewerbliche und industrielle Nutzungen" vor. An dem "überregional bedeutsamen Standort" erwartet man flächenintensive Ansiedlungen. Durchaus auch solche, die mit Verkehr und Geräuschbelästigung einhergehen könnten. Lärm soll im konkreten Fall jedoch nicht zu erwarten sein.

Bevor die Bagger allerdings anrollen können, sind noch einige rechtliche Schritte zu tun. "Vor allem muss der Regionalplan, der im Entwurf vorliegt, erst geändert werden - damit wird zum Jahresende gerechnet. Danach müssten die Flächennutzungspläne von Goch und Weeze angepasst und Baurecht geschaffen werden", erklärt Weezes Kämmerer Johannes Peters. Einen großen, vielleicht sehr großen Interessenten an der Angel zu haben, lohnt erhebliche Mühen. Entsprechend haben beide Kommunen einen außerordentlichen Bau- und Planungsausschuss terminiert, der öffentlich tagt. Es handelt sich um eine gemeinsame Sitzung, die gestern im Ratssaal von Weeze stattfinden sollte. Formal ging es in dem Ausschuss um die Gründung eines Zweckverbands "Gewerbepark Weeze-Goch".

