Emmerich: Acht Jahre Haft für tödlichen Messerstich

Angeklagter Inder hatte im Juli 2016 in Emmerich seine Ex-Freundin aus Eifersucht getötet.

Die beiden Söhne der Emmericherin, die im Juli vergangenen Jahres durch Messerstiche ihres Ex-Geliebten ums Leben kam, saßen auf der Zuschauerbank und verfolgten sichtlich betroffen die Urteilsverkündung: Wegen vollendeten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung verurteilte die vierte Kammer des Schwurgerichtes den 30-jährigen Angeklagten zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von acht Jahren und drei Monaten. Die Staatsanwaltschaft wollte den Mann für zehn Jahre und sechs Monate hinter Schloss und Riegel bringen.

Wie berichtet, hatte sich die Beziehungstat in der Nacht zum 2. Juli 2016 in der Wohnung des Opfers in einem Mehrfamilienhauses an der Straße Im Helenenbusch 11 ereignet. Der Inder, der seit vier Jahren in Deutschland lebt, hatte schwer alkoholisiert seine Ex-Lebensgefährtin und deren Liebhaber im Schlafzimmer angetroffen und zunächst der nackten Frau mit einem Fleischermesser in den Oberbauch gestochen, dann den neuen Freund, ebenfalls ein Inder, mit dem Messer leicht verletzt. "Und das nur, weil er sich gewehrt hat", sagte Vorsitzender Richter Jürgen Ruby in der Urteilsbegründung. Der zunächst wegen Mordes und gefährlicher Körperverletzung angeklagte Inder sei, nachdem ihn die Frau wieder einmal der Wohnung verwiesen hatte, gegen den Willen des späteren Opfers in der Nacht zurück in die Wohnung gekommen und habe die Frau und ihren neuen Freund im Schlafzimmer angetroffen. Er sei "enttäuscht und verletzt gewesen", habe dann auf beide eingestochen und deren Tod billigend in Kauf genommen, führte der Staatsanwalt in seinem Plädoyer aus. Der schwer alkoholisierte Angeklagte habe die Frau nicht zufällig mit dem Messer getroffen, er wollte sie töten, auch ihren Freund, hielt ihm der Staatsanwalt vor. Sein Vorgehen hätte eher Züge einer "Vergeltungstat" gehabt.

Auch die Verteidigung sprach von einer Beziehungstat, die man nicht schön reden könne. Sie forderte aber ein milderes Urteil als das von der Staatsanwaltschaft geforderte Strafmaß.

Der Darstellung des Angeklagten, dass er die beiden nicht töten, sondern ihnen nur Angst einjagen wollte, folgte Richter Ruby nicht.

Die Beziehung zwischen dem späteren Opfer und dem Inder sei ein ständiges Auf und Ab mit Streitereien und durch einen beiderseits hohen Alkohol-Genuss geprägt gewesen, betonte das Gericht. Immer wieder hätten sie sich aber auch wieder versöhnt. Dennoch sei es von ihm zu Gewaltausbrüchen gekommen, auch gegen den 16-jährigen Sohn.

In der Nacht zum 2. Juli habe die Emmericherin dann beschlossen, ihn nicht mehr in die Wohnung kommen zu lassen - auch, weil er ihr zuvor ein Handy an den Kopf geworfen hatte. Diesen Rauswurf wollte der 30-jährige Inder aber nicht wahr haben, der zur Tatzeit 2,8 Promille Alkohol im Blut hatte.

Ohne Probleme sei er gegen 3.15 Uhr zurück in die Wohnung gelangt, "aufgeregt und aufgewühlt", so der Richter, weil er seine Ex-Freundin nackt mit dem Mann im Schlafzimmer angetroffen hatte. Enttäuscht, verzweifelt, aber auch wütend hätte er dann zugestochen.

