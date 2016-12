Jahresrückblick: Alltagsmenschen und eine besondere Königin

Die Reeser erlebten ein Jahr voller Personen und Persönlichkeiten. Manche waren sogar aus Beton und wurden besonders geliebt. Von Michael Scholten

Alltagsmenschen Sie standen nur einen Sommer. Doch die "Alltagsmenschen" der Wittener Bildhauerin Christel Lechner waren ein großer Erfolg bei Reesern und geschätzten 150.000 auswärtigen Besuchern. Vor allem die Gastronomen in der City profitierten von der überregionalen Anziehungskraft der 66 Wonneproppen aus Beton. Bis die Kunstaktion vielleicht in zehn Jahren wiederholt wird, bleiben zumindest einige Neu-Reeser in der Stadt. Per Crowdfunding konnte der Schwimmreifenmann Paul für 6000 Euro erworben werden. Die Volksbank spendierte die "Jubelpfanne" für den Marktplatz. Deren Hund, ein Welsh-Terrier, wurde nach wenigen Tagen gestohlen und tauchte erst kürzlich wieder auf. Im Februar kehrt er auf den Markt zurück, dann sollen die Reeser auch über seinen Namen entscheiden dürfen.

Davina Möllenbeck Als 16. Rheinkönigin erobert Davina Möllenbeck seit Oktober die Herzen der Reeser. Die 32-Jährige hat das Down-Syndrom, genießt aber das Leben in vollen Zügen. Überregionale Zeitungen und das Fernsehen berichteten über die Botschafter-Rolle der Millingerin. Auch die CDU-Bundestagsabgeordnete Sabine Weiss lobte in einem Schreiben an die Reeser Werbegemeinschaft (RWG) die Idee: "Diese eigentliche Selbstverständlichkeit, Menschen mit Handicap genauso zu behandeln wie Menschen ohne Behinderung, ist leider nicht gang und gäbe. Daher beeindruckt mich Ihre Entscheidung, eine junge Frau mit Down-Syndrom zur Rheinkönigin zu machen, umso mehr und ich danke Ihnen für Ihren vorbildhaften Schritt hin zu mehr Teilhabe, Toleranz und Inklusion", schrieb sie. Im Kalender "Reeser Stars 2017" der Lebenshilfe Unterer Niederrhein ist Davina als Mary Poppins und Bond-Girl zu sehen. Glasfaser Unterirdisch, aber zukunftsweisend: Das Unternehmen Deutsche Glasfaser buhlte mit großem Werbeaufwand um Kunden für das großflächige Glasfasernetz. In Rees-Nord mit Teilen der Queckvoor, in den Ortsteilen Millingen, Bienen, Esserden, Haffen, Mehr und Haldern wurde die notwendige Marke von 40 Prozent der Haushalte erreicht. Zum Teil haben die Arbeiten begonnen, langfristig soll auch die Reeser City ans Netz angeschlossen werden. Kritiker bemängeln, dass die Stadt Rees nur mit einem Anbieter kooperiert und kein Vertragsabschluss mit einem konkurrierenden Glasfaseranbieter möglich ist. Freibad Da halfen auch die Aufrufe des Schwimmclubs und die Unterschriftenaktionen vieler Schüler nichts: Das Reeser Freibad war 2016 zum vorerst letzten Mal geöffnet. Ob es je wieder besucht werden kann, wollen die Fraktionen im Stadtrat entscheiden, sobald ein Fachplaner die Möglichkeiten und Kosten für eine Renovierung ermittelt hat. Bis es soweit ist, soll das Hallenbad ganzjährig für Schwimmer geöffnet sein. Grundschule Alte Straße, neue Hausnummer: Die Reeser Gemeinschaftsgrundschule zog nach den Sommerferien in die renovierten Räume der ehemaligen Anne-Frank-Schule an der Sahlerstraße. Im Oktober kam Karin Winkels-Brinkmann als Schulleiterin nach Rees. Was künftig aus der ungenutzten, aber denkmalgeschützten ehemaligen Grundschule wird, ist offen: "Ich würde den ganzen Rummel am liebsten abreißen und ein Neubaugebiet schaffen", gab Bürgermeister Christoph Gerwers ungewohnt offen bei einer Diskussion im Kolpinghaus zu verstehen. Grünen-Chef Helmut Wesser sieht in der Schule "alles andere als eine Schrottimmobilie". Die Stadt solle die Räume nutzen, anstatt für 2,5 Millionen Euro ein neues Sozialrathaus auf dem Niag-Gelände zu bauen. Rheinstadt statt Hauptstadt Bei der Kommunalwahl 2015 war Bürgermeister Christoph Gerwers noch mit einer Zweidrittel-Mehrheit im Amt bestätigt worden. Doch im Frühjahr 2016 liebäugelte er mit einem Umzug nach Berlin. So warf er als erster CDU-Mann im Kreis Kleve seinen Hut ins Rennen, um 2017 als möglicher Bundestagsabgeordneter und Nachfolger von Ronald Pofalla in die Hauptstadt zu wechseln. Die Partei entschied sich später aber für Stefan Rouenhoff aus Goch. Er setzte sich im zweiten Wahlgang knapp gegen den Emmericher Matthias Reintjes durch. Christoph Gerwers hatte im ersten Wahlgang 24 Prozent der Stimmen bekommen, der Issumer Kandidat Tammo Eilers landete abgeschlagen auf den vierten Platz mit 2,1 Prozent.

Abschiede 1 Gleich zwei Kneipen an der Weseler Straße riefen 2016 die "letzte Runde" aus. Im Frühjahr feierten Gäste aus sechs Jahrzehnten Abschied in Christiane und Bernie Wewers' "Niederrheinischen Bauernstuben", im September verkauften Ute und Friedhelm Floren die letzten Biere im "Yesterday". Die "Bauernstuben" werden abgerissen und machen Platz für 13 Eigentumswohnungen, die Zukunft des "Yesterday" ist offen. Abschiede 2 Pfarrer Marian Szalecki verabschiedete sich im Sommer von den katholischen Gemeinden in Millingen und Haldern. Er lebt seither in Leipzig und unterstützt die Propstei-Gemeinde. Zum 31. Dezember endet auch die Amtszeit von Pfarrerin Elke Spörkel in der evangelischen Kirchengemeinde Haldern. Vor fast 30 Jahren hatte der junge Pfarrer Hans-Gerd Spörkel seinen Dienst im Lindendorf angetreten, vor drei Jahren war er durch eine Geschlechts- und Personenstandsveränderung offiziell zur Frau geworden. Ab 2017 ist Elke Spörkel für die Seelsorge in drei evangelischen Altenheimen im Kreis Wesel tätig und führt die Krankenhausseelsorge im Willibrord-Spital Emmerich fort. Dass sowohl der Kirchenkreis als auch Spörkel selbst auf einen Abschiedsgottesdienst in Haldern verzichten, macht deutlich, dass die gefundene Kompromisslösung nicht von beiden Seiten gewollt war. Stella Scholaja Die Reeser Gymnasiastin Stella Scholaja sorgte im ersten Halbjahr für bundesweites Aufsehen. Alle großen Sender und Magazine berichteten über die junge Sängerin, die an Muskeldystrophie erkrankt ist und mit ihren Liedern Spenden für eine Stammzellentherapie in Thailand sammelte. Die erste Behandlung scheint zumindest einen Aufschub der zurzeit noch unheilbaren Krankheit herbeigeführt zu haben. Das Singen gibt Stella weiterhin Kraft. Ihr aktuelles Lied "Night", das vom Aufschieben so vieler wichtiger Dinge im Leben handelt, kann auf ihrer Internetseite www.chance-for-stella.de gegen eine Spende heruntergeladen werden.

