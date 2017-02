später lesen Emmerich Altenheim-Diebin wird erneut aktiv - Festnahme Teilen

2017-02-06T17:32+0100 2017-02-07T00:00+0100

Die 24-jährige Bocholterin, die erst vor 14 Tagen nach einem Diebstahl in einem Rheder Seniorenheim festgenommen wurde (die RP berichtete), ist jetzt der Polizei erneut ins Netz gegangen. Am Samstagnachmittag hatte sie sich Zutritt zu einem einem Zimmer eines Bocholter Senioren- und Pflegeheims verschafft. Die Bewohnerin hatte ihr Zimmer verlassen und nicht verschlossen. Als sie zurückehrte, überraschte sie die 24-Jährige, die sich daraufhin im Bad verschanzte. Die Seniorin rief laut um Hilfe. Als Mitarbeiter des Hauses in ihr Zimmer eilten, kam die Diebin aus dem Bad. Sie hatte das Mobiltelefon der Seniorin in ihrer Handtasche verstaut und das Laptop der Frau im Badezimmer versteckt.