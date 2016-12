Die letzte Meldeadresse des nach dem Attentat in Berlin verdächtigen Anis Amri war ein Flüchtlingsheim an der Tackenweide in Emmerich. Weil dort am Mittwoch eine Durchsuchung geplant war, war ein Großaufgebot von Polizei und Presse vor Ort. Von Michael Scholten und Christian Hagemann

Der Tunesier Anis Amri wird verdächtigt, in Berlin den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt verübt zu haben. Es wird international nach ihm gefahndet. Im Sommer hatte er sich in Emmerich aufgehalten. Seine letzte Meldeadresse in Deutschland war das dortige Flüchtlingsheim an der Tackenweide. Das Haus ist ausgerichtet für etwa 50 Personen. Nur Männer leben dort.

Bis Mittwoch interessierte sich die Öffentlichkeit eigentlich nicht für die Unterkunft. Doch dann sickerte durch, dass Sicherheitskreise eine Spur in den Kreis Kleve hätten.

Gegen Mittag meldeten verschiedene Medien, ein Polizeieinsatz stehe kurz zuvor. Zunächst wurde Rees als möglicher Einsatzort genannt, dann Kleve, schließlich verdichteten sich die Hinweise auf die Emmericher Asylunterkunft an der Tackenweide. Dort gingen ab 13 Uhr die ersten Journalisten und Kamerateams in Stellung. Der WDR rückte mit drei Fahrzeugen und einem Übertragungswagen für die "Tagesschau" an, etwas später kamen ZDF- und RTL-Teams dazu, ebenso niederländische Fernsehsender sowie deutsche und internationale Nachrichtenagenturen.

Es passierte - nichts

Ab dem Nachmittag waren acht Fernsehkameras, viele Fotokameras und die Blicke von mehr als 30 Journalisten auf die Asylunterkunft gerichtet. Nur: Es passierte über Stunden nichts. Doch sogar über dieses Nichts wurde ausführlich berichtet und gesendet. So schaffte es die Tackenweide, die bislang nie groß in Erscheinung getreten war, in die Nachrichten vieler deutscher Sender.

Die Journalisten steckten sich den ganzen Tag über gegenseitig Informationen zu. Zum Beispiel, dass ein Großaufgebot der Polizei hinter einer Tankstelle an der Ostermayerstraße bereitstand und die Beamten schusssichere Westen anlegten. Allerdings, so hieß es auch, verzögere sich der Polizeieinsatz, weil es beim Ausstellen des Durchsuchungsbefehls einen Formfehler gegeben habe. Nun müsse man auf ein neues Dokument warten, damit an der Asylunterkunft endlich etwas passieren könne. Der Sprecher der Kreis Klever Polizei schaute kurz an der Tackenweide vorbei, sagte, dass er nichts sagen könne oder dürfe, und brach wieder auf.

War die geplatzte Razzia ein Ablenkungsmanöver?

"Das ist hier doch alles nur ein Ablenkungsmanöver, ein medialer Nebenschauplatz", waren sich die Journalisten schnell einig, standen aber dennoch stundenlang in der Kälte und ab 17 Uhr auch in der Dunkelheit. Sofern sich der gesuchte Tunesier unwahrscheinlicherweise für die Tackenweide als Fluchtort entschieden hatte, war er schon Stunden vor dem geplanten Polizeieinsatz gewarnt und hätte problemlos das Areal verlassen können. Auch Anwohner posteten bereits gegen 15 Uhr auf der Facebook-Seite "Du bist Emmericher" Fotos von den Fernsehwagen und Journalisten und schrieben, dass sie Angst um sich und ihre Kinder hätten. Abgesperrt war rund um die Asylunterkunft nichts. Lastwagen der Spedition Hülkenberg, viele Privatfahrzeuge und auch ein kleiner, mit Kindern besetzter Schulbus schlängelten sich ihren Weg durch die Kamerateams und wild geparkten Autos.

Um sich die Zeit zu vertreiben und ihre Berichte mit Bildern statt Informationen füllen zu können, besuchten auch immer mehr Medienvertreter die Asylbewerber in der Unterkunft und fragten sie, ob sie den mutmaßlichen Attentäter kannten.

Das war nicht der Fall.

