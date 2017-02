Emmerich: Anwohner: Raserei trotz Tempolimit

Seit beinahe drei Jahren herrscht in der gesamten Innenstadt Tempo 30. Anwohner Hans Kuhnke begrüßt das, beklagt allerdings, dass trotzdem immer noch viele Autofahrer zu schnell unterwegs seien. Er fordert mehr Kontrollen. Von Monika Hartjes

Zwei Mal war es echt knapp für Gisela und Hans Kuhnke. "Wir konnten uns gerade noch auf den Bürgersteig retten, sonst wären wir angefahren worden", erzählt der 76-jährige Emmericher. Das war ein großer Schrecken. Er finde es eine gute Sache, dass jetzt in der ganzen Emmericher Innenstadt nur Tempo 30 gefahren werden darf. "Doch leider halten sich viele nicht an die Geschwindigkeit und es kann zu gefährlichen Situationen kommen, gerade weil wir Senioren uns im Straßenverkehr nicht mehr so schnell bewegen können." Er hofft, dass die Geschwindigkeit öfter mal durch die Polizei kontrolliert wird.

Seit April 2014 ist die ganze Innenstadt eine einzige, große Tempo-30-Zone. Betroffen ist der gesamte Bereich "zwischen den Wällen". Ausgenommen sind natürlich die Fußgängerzone und die Rheinpromenade. Und überall gilt auch "rechts vor links".

Diese Neuregelung war schon 2013 beschlossen worden. Damit sollte das bisherige Sammelsurium aus Verkehrsregelungen abgelöst und die Innenstadtverkehr übersichtlicher gestaltet werden. Früher gab es in diesem Bereich nämlich neben den Tempo-50-Straßen eine kleinere 30er-Zone, zwei Tempo-30-Strecken, zwei Tempo-20-Strecken und fünf "verkehrsberuhigte Bereiche". Die "Umwandlung" kostete rund 17.000 Euro, 63 Verkehrsschilder wurden dadurch überflüssig und entfernt.

Hans Kuhnke begrüßte diese Änderung. Er wohnt an der Ecke Wallstraße/Agnetenstraße. "Wir sind viel in der Stadt unterwegs zum Einkaufen und Spazieren, meine Ehefrau Gisela per E-Rollstuhl oder mit dem Rollator. Und dabei haben wir festgestellt, dass viele der Autofahrer trotz Tempo 30 viel schneller unterwegs sind."

Im August 2015 schrieb er deshalb den damaligen Bürgermeister Johannes Diks an. Er fragte, warum denn zur Kontrolle keine Geschwindigkeits- und auch Lärmmessungen stattfinden würden. Außerdem stehe das Tempo-30-Hinweisschild auf der Agnetenstraße rund 100 Meter von der Kreuzung B8/Agnetenstraße entfernt- und just diese Strecke würde so mancher nutzen, um kurz noch mal Gas zu geben. Auch andere Nachbarn klagten darüber.

Schon kurze Zeit später bekam er eine Antwort vom Fachbereich 5, zuständig für die Stadtentwicklung. Man werde die Polizei informieren, weil diese für Geschwindigkeitsmessungen zuständig sei, hieß es. Das Schild könne man allerdings nicht näher an den Kreuzungsbereich stellen, weil es dann für die einbiegenden Verkehrsteilnehmer schlecht sichtbar sei.

"Seitdem hat sich nichts getan", so Kuhnke. Als er aber dann zwei gefährliche Situationen erlebte und sowohl beim Überqueren der Patersteege als auch der Agnetenstraße fast durch heranrasende Fahrzeuge angefahren wurde, wollte er doch mal nachhaken. "Ich habe noch nie gesehen, dass in der Innenstadt geblitzt wurde", sagt er.

Doch die Polizei sieht dafür keinen Anlass. "Aus unserer Sicht ist die Tempo-30-Zone in der Innenstadt relativ unproblematisch, die Innenstadt ist kein Unfallschwerpunkt", erklärt Polizeisprecher Manfred Jakobi. Es sei natürlich häufig der Wunsch, dass vor der eigenen Tür langsam gefahren wird, während man ansonsten auch gerne die freie Fahrt genießt.

Er glaube dennoch den Aussagen der Anwohner, dass es dort Fahrer gibt, die zu schnell unterwegs sind. "Im Rahmen des Blitzmarathons haben wir auch Vorschläge aus der Bevölkerung aufgegriffen." Ansonsten liege natürlich das Augenmerk auf Unfallschwerpunkten. Gerade weil sich nicht jeder an die Geschwindigkeit halte, sei es für langsamere Verkehrsteilnehmer wichtig, beispielsweise Querungshilfen auf den Straßen zu nutzen, so Jakobi.

Hans Kuhnke hofft derweil, dass alle Verkehrsteilnehmer mehr Rücksicht gerade auch auf ältere Menschen nehmen, die im Straßenverkehr nicht so schnell reagieren können.

Vielleicht achtet der eine oder andere Autofahrer noch einmal bewusst darauf, ob er wirklich nicht schneller als mit Tempo 30 in der Emmericher Innenstadt unterwegs ist.

Quelle: RP