Emmerich: Arbeitsplattform auf Kiessee brannte - Ursache unklar

2017-02-08T18:52+0100 2017-02-09T00:00+0100

In der Zeit zwischen Montag, 15 Uhr, und Dienstag, 16.30 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache an der Straße Riethsteege auf einem Baggersee eines Kieswerkes eine schwimmende Arbeitsplattform in Brand.