Emmerich: Asylbewerber verletzt Polizeibeamten

Ein Flüchtling, der bereits mehrfach auffällig geworden ist, hat sich seiner Verlegung aus dem Sporthotel in Schravelen widersetzt. Er bewaffnete sich mit einer Schraubzwinge, als die Polizei eintraf, randalierte er weiter. Von Sebastian Latzel

Der Vorfall hatte vor einiger Zeit eine Debatte über die Sicherheit im Sozialamt ausgelöst. Ein 23-jähriger Asylbewerber hatte im Amt randaliert, weil er Geld wollte, auf das er kein Anrecht hatte. Dabei war eine Mitarbeiterin verletzt worden. Über den Asylbewerber hieß es schon damals, dass er bereits mehrfach auffällig geworden sei. Auch im Rathaus hatte er gepöbelt. Daraufhin bekam der Mann Hausverbot sowohl im Rathaus als auch im Sozialamt.

Da er in der Unterkunft im früheren Sporthotel in Schravelen immer wieder mit anderen Bewohnern aneinandergeriet, sollte er am Dienstag in ein anderes Flüchtlingsheim verlegt werden. Darüber war er im Vorfeld auch informiert worden. Als ihn die Mitarbeiter des Ordnungsamtes gegen 8.45 Uhr abholen wollten, weigerte er sich allerdings, sein Zimmer zu verlassen. Er sei den Mann vom Ordnungsamt verbal angegangen und immer lauter geworden, berichtet Polizeisprecher Michael Ermers. Der Asylbewerber bewaffnete sich schließlich mit einer Schraubzwinge. Um eine weitere Eskalation zu verhindern, verließ der Mann vom Ordnungsamt den Raum und schloss die Zimmertür. Der 23-Jährige schloss sich daraufhin ein. Zur Unterstützung riefen die Mitarbeiter der Stadt die Polizei. Als die Beamten eintrafen, hatte der Flüchtling sein Zimmer bereits wieder verlassen und gab keine Ruhe. Die Polizeibeamten überwältigten den 23-Jährigen, der sich äußerst aggressiv verhielt, im Flur der Unterkunft. Der Mann versuchte, sich aus dem Polizeigriff herauszuwinden und verletzte dabei einen 48-jährigen Beamten an der Schulter. Die Streife nahm den 23-Jährigen zur "Verhinderung weiterer Straftaten" vorläufig fest. Nachmittags kam er wieder frei. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Beim für die Flüchtlinge zuständigen Ordnungsamt betont Heinz-Josef Theunissen, dass es sich bei dem Mann um einen absoluten Einzelfall handle. Mit fast allen der 400 Geflüchteten in Kevelaer laufe es gut. Es gebe nur ein bis zwei Asylbewerber, die schwieriger seien und Probleme machen. Der 23-Jährige stammt aus Nigeria und habe in der Unterkunft in Schravelen mit einigen anderen Personen Probleme. Daher sei entschieden worden, ihn in eine andere Einrichtung zu verlegen. "Auf diese Weise sollte da Ruhe reingebracht werden", sagt Theunissen. Man müsse jetzt abwarten, wie sich der Mann in sein neues Umfeld einfüge.

Anlass, jetzt etwas am Sicherheitskonzept in den Heimen zu ändern, gebe es nicht. Der Kollege sei nicht alleine zur Verlegung gegangen, zudem habe er sich absolut richtig verhalten, als er den Geflüchteten einschloss und die Polizei rief, um somit eine weitere Eskalation zu verhindern. Der 23-Jährige ist als Asylbewerber noch nicht anerkannt, sein Verfahren läuft.

Der verletzte Beamte ist zur Zeit nicht dienstfähig, hieß es gestern in der Mitteilung der Kreispolizeibehörde.

