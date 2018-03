später lesen Rees Besuchermagnet an der Schützenhalle FOTO: Markus van Offern FOTO: Markus van Offern 2018-03-11T18:18+0100 2018-03-12T00:00+0100

Der 21. Frühlings- und Hobbymarkt der St.-Lambertus-Schützenbruderschaft lockte am Wochenende zahlreiche Besucher von nah und fern in die Schützenhalle. Über 30 Händler boten ihre Waren an. Dieses Jahr besonders im Trend: kleine Geschenkartikel und Mitbringsel. Von Sabrina Geerts