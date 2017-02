Emmerich: Britische Weltkriegsbombe in Elten erfolgreich entschärft

Die Fliegermunition wurde auf einem Acker gesprengt.

Eine britische Kleinbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist gestern auf einem Acker in Elten in der Nähe der "Hoynckallee" durch den Kampfmittelräumdienst der Bezirksregierung Düsseldorf gesprengt worden. Die Fliegerbombe war zuvor auf einem Gelände in der Nähe des Waldhotels in Hochelten entdeckt worden.

Die Sprengstoff-Experten sicherten die Bombe und transportierten sie zur Ackerfläche mitten im Wald. Dort sei sie in ein Loch gelegt, mit Sand bedeckt und schließlich kontrolliert zur Explosion gebracht worden. Durch die Abgelegenheit des Ackers habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung bestanden, teilte die Stadtverwaltung mit.

Dennoch sperrten Mitarbeiter des Ordnungsamts der Stadt Emmerich am Rhein sowie die Polizei den Ort der Sprengung weiträumig ab. Bis auf einen lauten Knall seien Bürger aber dadurch nicht beeinträchtigt worden.

(p-m)