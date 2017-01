Rheinische Post: Bürgermeister in neuer Redaktion

Bürgermeister in neuer Redaktion

Bürgermeister Peter Hinze (vorne) hat gestern gemeinsam mit Stadtsprecher Tim Terhorst (rechts) der Redaktion der Rheinischen Post einen Besuch an ihrem neuen Standort abgestattet.

RP-Redakteur Markus Balser (Mitte) und Redaktionsleiter Christian Hagemann zeigten den Gästen die neuen Räumlichkeiten an der Steinstraße 21, in denen sich neben der Redaktion auch die Medienberatung der RP befindet. Im selben Gebäude findet sich in der Buchhandlung "Leselust" auch der RP-Servicepunkt.

Hinze freute sich über das Bekenntnis der Rheinischen Post zum Standort sowie der Bedeutung lokaler und regionaler Berichterstattung und gratulierte zu den großzügigen Räumlichkeiten mitsamt modernster Technik.

Quelle: RP