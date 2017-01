SchulKinoWochen: Das Klassenzimmer im Kinosaal

Am 26. Januar beginnen die landesweiten SchulKinoWochen. Mit dabei sind die Tichelpark-Cinemas in Kleve. Das Programm reicht vom "Kleinen Gespenst" für die Grundschüler bis zur neuen Macbeth-Verfilmung für die Abiturienten. Von Matthias Grass

3000 Jungen und Mädchen der verschiedenen Klever Schulen waren im vorigen Jahr bei den Schulkinowochen in den Klever Tichelpark-Cinemas dabei, landesweit waren es sogar über 112.000 Schüler und Lehrer, die den Lernort Schule in den Kinosaal verlegten. "Die wollen wir natürlich auch in diesem Jahr wieder erreichen", sagt Kleves Kino-Chef Reinhard Berens und lädt Lehrer und Schüler aus dem Kreis Kleve ein, Ende Januar den Weg hinunter ins Kino zu finden und den Kinosaal zum Klassenzimmer machen.

"Unter dem Motto ,Zusammen - leben.sehen.lernen' werden die Schulkinowochen NRW 2017 wie schon in den Vorjahren einen besonderen Schwerpunkt auf Filme zu den Themen Migration und Inklusion legen", sagt Carsten Happe, Sprecher der Schulkinowochen, die eine gemeinsame Initiative des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen und des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe ist. Alle Filme der Schulkinowochen lassen sich in verschiedenste Unterrichtsfächer und -themen integrieren, so Happe. Wie in den Vorjahren gibt es auch für 2017 zu jedem Film kostenloses pädagogisches Begleitmaterial - das steht für Lehrer und Schüler zum Download bereit (www.schulkinowochen.nrw.de). "Ergänzt wird das Angebot durch Fortbildungen für Lehrkräfte sowie Kinoseminare und Filmgespräche mit pädagogischen Referenten", sagt Happe.

Höhepunkt vor allem für die kleineren Gäste in den Klever Tichelpark-Cinemas wird die Begegnung mit dem "leibhaftigen" Kleinen Gespenst, Drehbuchautor Martin Ritzenhoff. Denn für die 1. bis 5. Klassen wird die Literaturverfilmung ,Das kleine Gespenst' gezeigt. "Am 2. Februar wollen wir den Drehbuchautor in unserem Kino begrüßen", verspricht Reinhard Berens. Ritzenhoff wird den Jungen und Mädchen zeigen, wie aus einem Buch ein Film wird. Seit mehr als 20 Jahren schreibt er für Kino- und Fernsehfilme, am liebsten Komödien. Denn das Leichte ist bekanntlich das Schwerste. So auch beim kleinen Gespenst. Er weiß auch, dass die Drehbuchvorlage nicht unbedingt endgültig ist, wenn Regisseure und Cutter mal wieder andere Ideen hatten.

Für die Klassen 4 bis 9 wird weiterhin der Abenteuerfilm "Big Friendly Giant" gezeigt. Der freundliche Gigant heißt kurz BFG: Das ist ein Filmmärchen von Steven Spielberg, in dem ein zehnjähriges Mädchen nachts im Heim am Fenster steht und wartet - auf Erlebnisse, auf Verzauberungen, auf Unerhörtes. Und tatsächlich beobachtet Sophie eines Nachts Unglaubliches: BFG, der freundliche Riese mit dem langen Trichter, der den Menschen Träume in die Schlafgemächer pustet. Weil er entdeckt ist, muss BFG das Kind nun mitnehmen in sein Reich. Gefährliche Sache, denn der Riese lebt dort in schlechter Gesellschaft. Davon erzählt Roald Dahl in einem seiner Kinderbücher, das in Deutschland unter dem Titel "Sophiechen und der Riese" erschienen ist. Ein perfekter Stoff für Spielberg und die Schulkinowochen.

Weiter im Programm läuft für Kinder und Jugendliche ab der 5. Klasse "Ostwind - Zusammen sind wir frei" - ein Film für die Seele aller Pferdefreundinnen. Für Schüler ab der 9. Klasse gibt's das Road-Movie "El Olivio - Der Olivenbaum", der kürzlich in der Auswahlreihe lief und vom 100-jährigen Olivenbaum erzählt, der aus Griechenland in die Vorstandsetage eines führenden deutschen Unternehmens verpflanzt wurde. Der ebenfalls preisgekrönte Dokumentarfilm "Seefeuer" über Flüchtlinge auf und vor Lampedusa ist für Schüler ab der 10. Klasse gedacht. Schließlich steht auch noch Shakespeares großes Königsdrama "Macbeth" für die Abi-Klassen und ab der 11. Klasse auf dem Programm. Die Literaturverfilmung mit Michael Fassbender und Marion Cottilard in den Hauptrollen zeigt, dass Shakespeare das moderne Kinopublikum zu packen vermag. Denn nicht nur im Theater fasziniert die Geschichte von den destruktiven Kräften, die den Menschen ewig antreiben - Neid, Angst, Ehrgeiz, Eifersucht, Rache.

Schulkinowochen: Ab 26. Januar, bis 8. Februar. Schulklassen können sich für die Vorstellungen um 9.30 Uhr und 11.30 Uhr online unter der Internetadresse www.schulkinowochen.nrw.de/ anmelden. Der Eintritt beträgt 3,50 €/Schüler (Lehrer und Begleitpersonal frei).

