Emmerich: Der Karnevalsprinz am Marterpfahl

Manitu sei Dank: Die Sitzung des Hüthumer Frauenkarnevals war ein echter Kracher. Von Monika Hartjes

Das gibt es nur im Frauenkarneval: Das Publikum tanzt auf den Stühlen, Prinz Simon steht am Marterpfahl, während seine Ehefrau Sandra relaxt vor dem Tipi sitzt, Puschkin trinkt und die Show genießt. "Das ist der absolute Hammer hier", so die Prinzessin am Freistagabend auf der Sitzung des HFK unter dem Motto "Old Shatterhand und Winnetou treffen auf den Stamm der roten Schuh" im Saal Kapaunenberg.

Mit dem Indianertanz des Elferrates begannen die Frauen ihr viereinhalbstündiges Karnevalsfeuerwerk aus Musik, Bütt und Tanz in einer tollen Kulisse mit Prärie-Landschaft, Tipis, Saloon, Kakteen und Holzpferd, humorvoll und wortgewandt moderiert von "Nata" - die Sprecherin - Margit Esters. Spektakulär war der Marschtanz der HFK-Funken mit artistischen Hebefiguren, die später auch als hübsche Indianerinnen die Bühne eroberten. Ute und Ernst Vehreschild aus Bedburg-Hau erzählten Episoden aus dem Leben. "Die Ehe ist wie ein Restaurant", meinte die Frau. "Du denkst, du hast das Beste ausgesucht, dann siehst du, was die Frau am Nebentisch hat."

Rauchzeichen kündigten das Prinzenpaar an. Doch es kam zunächst nur Prinzessin Sandra mit ihren Funkys. "Wir wollen richtig feiern, dazu brauchen wir die Männer nicht", sagte sie und übergab Gardehauptfrau Linda Rempe das Kommando. Für Gardelied und Tanz durften die Männer dann doch auf die Bühne. Der Prinz in roter Netzstrumpfhose landete am Marterpfahl und konnte sich nur mit einem netten Gedicht über Frauen befreien.

Jubelstürme brachen aus bei den verschiedenen Männer-Tanzgruppen: Da tanzten Matrosen der HNG, "Bonduelle-Gemüse" vom Humus-Ballett aus Kleve, das sich in schmucke Gardisten verwandelte, "Fun Factory" als wilde Piraten und "Köche" aus Goch hoben ein menschengroßes Huhn in einen riesengroßen Kochtopf. Hingucker waren auch die weiblichen Schiffsoffiziere der HNG, die munteren Clowns des Kolping-Balletts und die "Rhinförntjes" aus Grieth, die das Publikum ins ferne Russland entführte.

Ein Angriff auf die Lachmuskeln starteten Claudia Brinkmann als im Zebra-Look gewandete Waltraud und Bärbel Klümpner als Mariechen im Blümchenkleid, die sich über moderne Technik unterhielten. "Grandios", bedankte sich Moderatorin Margit Esters, die selber im lustigen Zwiegespräch mit Puppe Paulinchen, gespielt von Birgit van Vuren, für viel Spaß sorgte. Sketche wie "Begegnungen im Saloon", eine Reise durch die Prärie und ein Zwiegespräch über Männer und Frauen, das Robin Esters und Christian Müller führten, heizten die Stimmung weiter an. Und so gingen die Damen nach der Sitzung noch lange nicht nach Hause, sondern feierten auf der "After-Show-Party" weiter.

Quelle: RP