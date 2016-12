Emmerich: Der Tag, an dem die Holländer kommen

Wenn sich in Emmerich in den Supermärkten Dutzende Niederländer in den Gängen quetschen und Autokarawanen Richtung City ziehen, dann ist Silvester nicht mehr weit.

Ob nun eine kleine Packung China-Böller, ein 20er-Sortiment Raketen oder doch eine Batterie mit mehreren Hundert Schuss: Das passende Feuerwerk, um das alte Jahr zu verabschieden und 2017 zu begrüßen, zog und zieht die Emmericher und vor allem Besucher aus den Niederlanden in die hiesigen Geschäfte. Seit dem frühen Donnerstagmorgen ist der Verkauf von Kanonenschlägen und Co. erlaubt. Auf den Straßen in und um Emmerich herrschte darum am Donnerstag ordentlich Betrieb, gerade rund um die Ausfahrt der A 3 an der 's-Heerenberger Straße in Richtung Innenstadt.

Ein Anlaufpunkt für Feuerwerks-Freunde ist der Raiffeisenmarkt an der Speelberger Straße. Marktleiter Karsten Homermann berichtet davon, dass es gerade Kunden aus dem Nachbarland sind, die für eine erhöhte Nachfrage sorgen. "Es sind schon vielfach Holländer, die zum Feuerwerkskauf kommen."

Verkäufer Patrick Berghuis hat dafür auch die passende Erklärung parat: "Feuerwerk ist in den Niederlanden deutlich teurer als hier in Deutschland." Außerdem hätten die dort verkauften Böller und Raketen "weniger Bumms". Wie Berghuis schildert, machen sich nicht nur aus den grenznahen Gebieten Niederländer auf den Weg nach Emmerich. "Die kommen teilweise schon von weiter weg."

Im Markt wird mit Bestellscheinen gearbeitet, die schon einige Wochen vor Verkaufsstart verfügbar sind. "So können sich die Kunden schon im Vorhinein ihr gewünschtes Feuerwerk sichern", so Homermann. Zu beobachten ist, wie viele Kunden zur Tür des Geschäfts hereinkommen und direkt zielgerichtet zu den Feuerwerks-Artikeln laufen. Zumeist führt der Weg mit Raketen und Batterien im Arm schnurstracks zur Kasse. Gerade auch bei den Filialen der großen Discounter-Ketten war der Donnerstag von einem außerordentlich großen Andrang geprägt. Auf den Parkplätzen bei Aldi, Lidl und weiteren Märkten konnten viele Fahrzeuge mit gelben Kennzeichen entdeckt werden. Das Waffengeschäft Graziani an der Steinstraße hatte ebenfalls viele Besucher aus den Niederlanden zu verzeichnen.

Unterdessen gibt die Kaufmännische Krankenkasse (KKH) Tipps für den sicheren Umgang mit Knallern, Raketen und Batterien. So sollte nur Feuerwerk mit einer Zulassung der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM-PI oder PII plus Zahl) oder CE-Zeichen und Registrierungsnummer verwendet werden. Auch die Emmericher Feuerwehr warnt eindringlich vor illegalen Böllern ("Polenböller"). Die Sprengkraft sei gar nicht richtig einzuschätzen.

Auf keinen Fall sollten Feuerwerkskörper so gestellt werden, dass Schüsse auf Zuschauer gehen - auch auf umstehende Bäume oder Häuser sollte geachtet werden. Zudem sollten Raketen nie aus der Hand gestartet werden, sondern nur senkrecht aus standsicheren Flaschen, Getränkekisten oder eingegrabenen Rohren. Wichtig ist zudem: Blindgänger, die nicht explodieren, sollte man niemals berühren.

Generell sieht die Emmericher Feuerwehr oft eine "gedankenlose Böllerei", die in der Silvesternacht für viele Einsätze und Verletzte sorgt. Gerade alkoholisierte Personen sollten überhaupt kein Feuerwerk in die Hand nehmen - ihnen fehle das Urteilsvermögen, ob sie sich selbst oder andere in Gefahr bringen.

