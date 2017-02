Rees: Die kfd bei den Pharaonen

Pyramiden, Wüsten und Kamelle: Die beiden Frauensitzungen im Reeser Bürgerhaus garantierten jede Menge Spaß und fantasievolle Ideen. Von Monika Hartjes

Es ist immer wieder toll, was die kfd-Frauen bei ihren Karnevalssitzungen auf die Beine stellen. Am Dienstag und Mittwoch begeisterten sie wieder zahlreiche Besucherinnen im Bürgerhaus und sorgten für beste Stimmung. "Heut ist der Tag der Frauen, die ganze Nacht wird durchgemacht, wer hätte das von uns gedacht", stellten sie in einem Lied klar, denn außer Pastor Karsten Franken, der den Orden bekam und zugab, nach 20 Jahren erstmalig wieder eine Karnevalsfeier zu besuchen, darf traditionell kein Mann dabei sein. "In diesem Jahr entführen wir sie an den Nil, ins Land der Kleopatra und Pharaonen, mit Pyramiden, Oasen, Wüsten und Kamelen - komisch, bei uns heißt das Kamelle", begrüßte Heike Beyer die Frauen im Publikum, nachdem ein Trio lustiger Tippelbrüder musikalisch einstimmte.

Neun fesche Kleopatras vom Elferrat - fein gewandet in weißem Kleid mit goldenem Gürtel - zeigten einen anmutigen Tanz. Bringfriede Verweyen, Annemarie Schapdick und Lydia Petersen, die am Dienstag Geburtstag hatte und trotzdem auf der Bühne stand, sorgten mit ihrem Sketch "Das Katerfrühstück" für viel Gelächter. Es ging um einen anstrengenden Abend im Schützenverein, den Jan aufgrund seines Alkoholpegels nicht ganz unverletzt überstanden hatte. Die Damen der Proot-Platt-Gruppe führten ein flottes Rock'n'Roll-Tänzchen mit Rollatoren auf. Eine Rakete gab es zur Belohnung. "Da stehen rund 350 Jahre auf der Bühne", sagte Heike Beyer. Geübt hatten die Old-Ladys im ausgeräumten Wohnzimmer von Mariehilde Henning, die auch verriet: "Am besten ging das nach zwei Eierlikörchen."

Weiter ging es mit humorvollen Geschichten von Monika Scholten und Gabi Hövelmann als Tönnes und Schäl. "Die Engländer haben die Matjes erfunden", erfuhren die Gäste. Die haben Heringe in ein Fass gepresst, bis alle ganz matt waren und dann wurden die Fische gefragt, ob sie matt wären, worauf sie "Yes" antworteten. Heike Beyer und Tochter Judith glänzten nicht nur als "Dick und Doof", sondern auch als Colonia-Duett mit Live-Gesang und Witzen. Eine Phobien-Selbsthilfegruppe sorgte für ein lustiges Durcheinander. Toll war auch die Darbietung des Elferrates, als Clownsfrauen machten sie mit Bechern rhythmische Musik.

Während im Publikum mit Prinzessin Lydia I. aus Haldern und Rheinkönigin Davina echte Majestäten saßen, ging es auch auf der Bühne majestätisch zu, denn Monika Scholten berichtete von ihrem Besuch bei der Queen im "United Kingkong". Die langjährige kfd-Karnevalistin hatte zum Valentinstag von ihren Kolleginnen einen roten Ordner geschenkt bekommen. "Damit ich endlich meine chaotische Zettelwirtschaft in den Griff bekomme."

Höhepunkt war dann wieder die grandiose Playback-Show zum Abschluss. Da intonierte unter anderem die Proot-Platt-Gruppe den Song "Su lang mer noch am lääve sin", Dunja van de Mötter stand als Sarah Connor mit "Wie schön Du bist" auf der Bühne und Heike Seelen sang Playback Mark Fosters Lied "Chöre". Waltraud Waters tanzte zu "Scheißmelodie" von Kerstin Ott, Heike und Judith Beyer begeisterten als "The BossHoss" mit "Jolene", bevor ein kfd-Quartett mit "Mach dein Ding, Dingeling" die Stimmung weiter einheizte. Bei Gabaliers "Hulapalu", präsentiert von Ursula Dicker, tanzten und sangen alle mit und feierten eine fetzige Party.

Quelle: RP