später lesen Emmerich dm zieht in ehemalige Strauss-Filiale ein 2017-05-03T17:57+0200 2017-05-04T00:00+0200

In der ehemaligen Filiale der Warenhauskette Strauss Innovation in Höhe der Neuen Mitte in Kleve wird derzeit eifrig umgebaut. Der Grund ist, dass ein Nachfolger für das Mietobjekt gefunden wurde. Der Drogeriemarkt dm zieht in das Ladenlokal ein, wie das Unternehmen gestern bestätigte.