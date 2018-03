später lesen Zusammenstoß an Kreuzung Drei Schwerverletzte bei Unfall in Rees FOTO: Guido Schulmann FOTO: Guido Schulmann 2018-03-01T17:42+0100 2018-03-01T18:49+0100

Am Donnerstag hat es in Rees einen schweren Unfall an einer Kreuzung gegeben. Ein Wagen blieb auf dem Dach liegen.