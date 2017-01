Veranstaltungs-Tipp: Ein Tag, zwei Hochzeitsmessen

Um die Gunst von Braut und Bräutigam buhlen am Sonntag, 15. Januar, zwei Veranstaltungen. Im Wunderland in Kalkar findet die 10. Hochzeitsmesse am Niederrhein statt. Ihr Debüt gibt hingegen die Familienfeier- und Hochzeitsmesse am Schloss Moyland. Von Julia Lörcks

Es ist für viele der schönste Tag im Leben - die eigene Hochzeit. Sie meist in einem weißen Kleid, er im feinen Zwirn. Als Zeichen der Liebe und Verbundenheit werden Ringe getauscht. Danach wird gefeiert - in welcher Form auch immer. All das benötigt eine gute Vorbereitung. Helfen wollen dabei die zahlreichen Hochzeitsmessen, die es seit einigen Jahren am Niederrhein gibt. Am Sonntag, 15. Januar, buhlen gleich zwei Veranstaltungen um die Gunst von Braut und Bräutigam.

Die Bewährte: Eine alte Bekannte ist die Hochzeitsmesse am Niederrhein. Sie findet in diesem Jahr zum zehnten Mal statt. Nach dem Debüt im Januar 2008 laufen jetzt die letzten Vorbereitungen zur Hochzeitsmesse 2017. Seit 2012 stets in der Liebfrauen-Kirche in Goch beheimatet gewesen, bezieht die Messe nun zum zweiten Mal ihr neues Domizil auf dem Gelände des Wunderlands Kalkar. Am Sonntag, 15. Januar, verwandelt sich dort die HanseHalle Grieth des Messe- und Kongresszentrums von 10 bis 17 Uhr in ein "Paradies für Verliebte". So versprechen es zumindest die Organisatoren - Axel Holl, Klaus Fischer, Joachim Reffeling und Rita van der Meche-Hetzel.

Unter dem Motto "Hochzeitsmesse am Niederrhein" werden sich dort mehr als 30 Aussteller verschiedener Branchen mit Waren und Dienstleistungen rund ums Heiraten an ihren Messeständen präsentieren. Neben den Informationen können bei den Ausstellern auch Bestellungen aufgegeben oder Termine vereinbart werden. Natürlich dürfen auch Brautmodenschauen bei der Hochzeitsmesse nicht fehlen. Jeweils um 11, 12.30, 14 und 15.30 Uhr werden den Paaren die aktuellsten Brautmoden präsentiert.

Der Eintritt zur Messe im Wunderland Kalkar kostet fünf Euro pro Person; Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.

Die Neue: Seit März 2016 betreibt die Aaldering-Gruppe die Gastronomie auf Schloss Moyland. Damit hat sich die Verwaltung, wie sie selbst sagt, einen kompetenten Partner ins Boot geholt, der bereits seit Jahren in der Branche unterwegs ist. Denn die Aaldering-Gruppe mit Sitz in Rheinberg betreibt in Potsdam das Vier-Sterne-Hotel am Luisenplatz und in Leipzig das Atlanta-Hotel, in Neukirchen-Vluyn das Hotel Dampfmühle und in Rees das Hotel Rheinberg, der Kamper Hof gehört ebenso zur Gruppe wie das Rheintor in Rheinberg. Dazu kommt das Tourismusportal "Niederrhein.de".

Auf Schloss Moyland möchte das Unternehmen mehr und mehr das Thema "Familien- und Hochzeitsfeiern" in den Fokus stellen. "Welche Location eignet sich besser zum Heiraten und Feiern als Schloss Moyland?", so fragt Michiel Aaldering rhetorisch und lädt für Sonntag, 15. Januar, zur ersten Hausmesse auf Schloss Moyland ein.

Mehr als 20 Aussteller aus allen Branchen rund um das Thema Feiern und Heiraten bauen dort ihre Stände auf und nehmen sich von 10 bis 18 Uhr Zeit für Gäste, Brautpaare und Neugierige. Verschiedene Messerabatte, eine Probier-Candy-Bar und Live-Cooking runden das Angebot vor Ort ab.

Der Eintritt und das Parken sind frei. Denn der Verpächter, die Stiftung Museum Schloss Moyland, verzichtet an diesem Tag auf den Eintritt für den Kunst- und Skulpturenpark.

