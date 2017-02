Emmerich: Elten feiert ausgelassen

Mit 1118 Teilnehmern, 34 Gruppen und 17 Wagen war der traditionelle Eltener Kinderkarnevalszug, der am Samstag durch das Silberdorf zog, größer als im letzten Jahr. Von Monika Hartjes

"Wir haben zwei Wagen und rund 100 Teilnehmer mehr", freute sich Christoph Meisters, Leiter des Kinder-Umzugs-Komitees. Obwohl es vor Beginn des Zuges ein bisschen regnete, ließen sich die Narren die gute Laune nicht verderben. Die Piraten von "We are familiy" tanzten eine Polonaise auf der Straße und auf den Wagen wurde kräftig gefeiert und gesungen.

Das Kinderprinzenpaar Juline und Marek und ihre Kindergarde, die unter dem Motto "Ein Touchdown für den Karneval" dabei waren, zogen durchsichtige Regencapes über die schicken Kostüme. Der Regen hörte pünktlich zum Start des Zuges auf.

FOTO: van Offern Markus

FOTO: van Offern Markus

Ausgeschlafene Raben, die "Märchenmacher" vom Awo-Zeltlager und knallgrüne Frösche im Autoscooter warfen Bonbons, Lutscher, Bälle und Kaugummi. Die Taschen der kleinen und großen Zuschauer am Straßenrand füllten sich zusehends. Als "Sportsgeister" waren die Mitglieder des TV Elten unterwegs, die "Elthumer" liefen als Törtchen und Bäcker mit unter dem Motto "Wir backen uns die Welt, wie sie uns gefällt" und die EFG - die Eltense Fußballgecken" - gingen als Eulen mit. Ihr hölzernes Eulennest wurde von einem Oldtimer-Traktor Baujahr 1964 gezogen. Mini-Ritter, Prinzessinnen und auch große Ritter und Burgfräuleins, die zum Freundeskreis des Ex-Prinzen Peter Berndsen gehören, hatten ihre Burg dabei und auch die Kinderwagen waren mit grauen Papp-Burgmauern verkleidet Auf "Abschiedstour" waren die "Bengels vonne Grenze", 55 junge Männer zwischen 20 und 28 Jahren, die einen Wagen unter dem Motto "Geckbuster - wir setzen dem Spuk ein Ende" gebaut hatten. "Wir sind beruflich und durch Studium nicht mehr alle hier und so ein Wagen macht viel Arbeit. Deshalb verabschieden wir uns jetzt nach fünf Jahren", erzählte Luca Hoymann. Ebenfalls "Tschüss" sagten die Kumpels '92, diesmal mit einem gruseligen Geisterschloss. "25 Jahre sind wir nun schon da, 2017 ist das letzte Mal", so ihr Motto.

Neu dabei waren dagegen die Schornsteinfeger der "Ru(h)mreichen Chaoten", die aus der Katholischen Landjugend entstanden sind, die "JuD - Jeck und durschjeknallt" und die "Hetters Angels" aus Praest und Vrasselt. Seit neun Jahren sind die "Landstreicher" dabei, die neben dem Dornicker Karnevalsverein mit seinen 94 "Dorf-Kühen" die zweitgrößte Gruppe stellten mit 83 Teilnehmern. Ihr Motto "Super Mario Kart - der große Preis von Emmerich". Die Wagenwände ziert ein Gemälde der Rheinpromenade, gemalt von Jens Wunder. "Damit haben wir in der letzten Woche den dritten Preis gewonnen beim Karnevalszug im niederländischen Zeddam", erzählte Landstreicher-Chef Roman ter Horst stolz. Bewundert wurden auch die "Vampire" der Eltense Dwarsdrievers, die "Punker" der Chaos-Truppe, die Aladins vom "Club der Kinderfreunde", die Piraten der "Freunde der elektronischen Tanzmusik" und "die jungen Emmericher Jecken", die auf Safari waren. Der Schützenelferrat hatte seine eigenen "Beatles" dabei, Schlagzeuger Johann Hendriks und Wim, Pascal und Paul Mulder heizten musikalisch tüchtig ein.

FOTO: Roos

FOTO: Roos

Zur besonderen Sicherheit fuhren am Anfang und am Ende des Zuges jeweils ein Lkw des THW und beim Abschluss auf dem Eltener Markt wurde dieser Platz auch mit Lastwagen abgesichert. Nach dem Zug feierten die Kids bis 14 Jahre im Pfarrheim und die Erwachsenen im Kolpinghaus weiter.

Quelle: RP