Emmerich: "Emmerich braucht mehr Wohnungen"

Neujahrsempfang der Stadt Emmerich im PAN. Bürgermeister Peter Hinze will mehr bezahlbaren Wohnraum und plädiert für den Kauf des Hauses "wette Telder". Kritik an "äußerst negativer Grundhaltung".

Bürgermeister Peter Hinze hat mehr Anstrengungen beim sozialen Wohnungsbau angemahnt. "Wir brauchen dazu ein lokales Bündnis", sagte er auf dem Neujahrsempfang. Die Stadt habe bereits erste Gespräche geführt, um ein "Handlungskonzept Wohnen" auf den Weg zu bringen.

Man müsse kein Prophet sein, um vorherzusagen, dass die landesweit eingeführte Wohnsitzauflage für anerkannte Asylbewerber die Situation auf dem eh schon schwierigen sozialen Wohnungsmarkt nicht erleichtern werde. Es mangele an bezahlbaren, kleinen Wohnungen für Alleinstehende und Zwei-Personen-Haushalte, vor allem für Menschen mit kleinen Einkommen. Es würden vermehrt altersgerechte Wohnungen fehlen.

Wegen ungünstiger Rahmenbedingungen habe es in den vergangenen Jahren so gut wie keinen sozialen Wohnungsbau mehr gegeben. Glücklicherweise gebe es mittlerweile in Emmerich Investoren mit konkreten Bauvorhaben. Das werde aber nicht reichen, um den erwarteten Bedarf zu decken.

Annähernd 450 Gäste waren der Einladung des Ersten Bürgers gefolgt. Empfangen wurden sie vor dem PAN von einem Spalier aus 20 Fackelträgern der Feuerwehr. Ein Gast wurde besonders herzlich begrüßt: Peter de Baat, erst seit einigen Tagen Bürgermeister der niederländischen Nachbargemeinde Montferland.

Hinze schlug auch eine kritische und mahnende Tonlage an. Dass der Terror so nah gekommen sei, sei verstörend und erschreckend zugleich. "Wir dürfen nicht zulassen, dass unsere Art zu leben, unser Selbstverständnis von Freiheit und Gemeinschaft aus den Fugen gerät." Die Probleme, ob global oder lokal, ließen sich nicht in 140 Zeichen auf Twitter erklären oder gar lösen. Toleranz, Offenheit und Respekt seien Tugenden, die sich, begünstigt durch soziale Netzwerke, auf dem Rückzug befänden, wenn Lokalpolitiker, wie zuletzt in Bocholt, Morddrohungen erhielten und Polizisten, Rettungskräfte und Lehrer attackiert würden.

Hinze kritisierte eine "äußerst negative Grundhaltung". Vieles würde kaputt geredet. Es gäbe hässliche Ecken und ungepflegte Grünflächen und Projekte, die länger dauerten: "Aber ich bin mir sicher: Das gibt es in jeder Stadt." Dabei könnten die Emmericher auf vieles stolz sein, auf die Rheinpromenade, Vereinsleben und Unternehmen. Auch darauf, dass man es dank eines ehrenamtlichen Einsatzes geschafft habe, die Asylbewerber aufzufangen, könne man mit Recht stolz sein, sagte Hinze unter Beifall.

Er plädierte für den Kauf des Hauses de wette Telder auf der Steinstraße. Er sehe es als gemeinsame Verpflichtung an, die nur noch spärlich vorhandenen Spuren der Geschichte zu erhalten.

