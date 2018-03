später lesen Schiff sinkt im Rhein Mehrere Einsätze von Polizei und Feuerwehr in Emmerich FOTO: Christian Hagemann 2018-03-20T15:39+0100 2018-03-20T15:48+0100

Was für ein Tag in Emmerich: Die Emmericher Feuerwehr, die Polizei, die Bundespolizei und die Wasserschutzpolizei waren am Dienstag in der Stadt im Einsatz. Auf dem Rhein sank ein Schiff, am Bahnhof gab es einen Einsatz an einem Gefahrguttransporter. Von Christian Hagemann