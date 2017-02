Ein 79-jähriger Mann aus Kleve hat am Mittwochabend auf einem Parkplatz in Emmerich die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und eine 27-jährige Frau aus Emmerich angefahren. Die junge Frau wurde dabei schwer verletzt.

Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, wollte der Mann am Mittwoch gegen 19.25 Uhr einen Parkplatz an der Duisburger Straße in Emmerich verlassen. Der 79-jähriger Mann aus Kleve saß in einem Wagen mit Automatikgetriebe.

Vermutlich aufgrund eines Bedienfehlers heulte der Motor im Leerlauf auf. Dann schnellte das Fahrzeug unkontrolliert nach vorne und beschädigte einen geparkten Wagen und einen Zaun, so die Angaben der Polizei.

Wagen kam erst nach 50 Metern zum Stehen

Das Auto des Mannes fuhr unkontrolliert weiter auf einem Durchgang für Fußgänger zum Parkplatz auf der Rückseite eines angrenzenden Sportstudios. Dort erfasste es eine 27-jährige Frau aus Emmerich, die vom Sportstudio auf dem Weg zu ihrem geparkten Auto auf war.

FOTO: Polizei

FOTO: Polizei

Der Wagen durchbrach ein Stahltor und kam nach etwa 50 Metern auf dem Parkplatz zum Stehen. Anschließend setzte der 79-Jährige sein Fahrzeug zurück und beschädigte mit der inzwischen von ihm geöffneten Fahrertür den geparkten Wagen der 27-Jährigen.

Die junge Frau hatte den aufheulenden Motor gehört und noch versucht, vor dem Fahrzeug wegzurennen. Sie verletzte sich laut Polizeiangaben bei dem Zusammenstoß schwer und wurde mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der 79-Jährige blieb unverletzt.

(ots )