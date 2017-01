Rees: Erster Spatenstich für den Glockenturm

Am Gemeindezentrum Mehrhoog wird gebaut. Viele Arbeiten werden in Eigenregie von Pfarrgemeindemitgliedern geleistet. Von Thomas Hesse

Es kann losgehen am Evangelischen Gemeindezentrum Mehrhoog. Nach einjähriger Vorbereitungszeit ist nach der Baugenehmigung der Stadt und der Landeskirche die Statik für den ersten Teil des Bauvorhabens geprüft worden. Nach Erhalt der Unterlagen trafen sich die Presbyter Gerd Gottzmann und Torsten Quenter sowie Pfarrer Erwin Krämer zum ersten Spatenstich auf der Baustelle neben dem Gemeindezentrum an der Halderner Straße.

So wie es Tradition in der Gemeinde ist, soll ein erheblicher Teil der Bauarbeiten ehrenamtlich von den Mitgliedern des Presbyteriums geleistet werden. Federführend ist Maurermeister Gerd Gottzmann. Bis zum Jubiläums-Reformationsfest am 31. Oktober soll der Bau zumindest so weit gediehen sein, dass die Gemeinde einen Open-Air-Gottesdienst feiern kann. Auf jeden Fall soll dann schon eine der vier Glocken zu hören sein. "Auch wenn der Bau dann noch nicht vollständig fertig sein wird, hofft das Presbyterium, dass die Bauzeit sich nicht anderen deutschen Großprojekten annähert", hieß es gestern.

Nachdem das Gemeindezentrum 1977 gebaut und 1988 erweitert worden war, blieb es über fast 30 Jahre der Wunsch der Gemeinde, sonntags mit Glockengeläut zum Gottesdienst einzuladen. 2015 konnte das Presbyterium an die Wunscherfüllung gehen. In Zusammenarbeit mit Architekt Holger Ebbert (Hamminkeln) wurden die Pläne für einen 9,50 Meter hohen Turm erarbeitet. Er wird Raum für vier Glocken bieten, die in Mülheim-Heißen gekauft wurden. Die dortige Friedenskirche wurde umgewidmet, so dass die Glocken der Mülheimer Gemeinde bald in Mehrhoog läuten werden.

Von den geplanten 165.000 Euro Gesamtkosten hofft das Presbyterium durch Eigenleistung einen erheblichen Teil leisten zu können. In den nächsten Wochen und Monaten werden immer wieder die Mitglieder des Presbyterium aktiv auf der Baustelle zu sehen sein. Darüber hinaus ist die Gemeinde für jede Spende dankbar.

Quelle: RP