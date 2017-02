Emmerich: Es bröckelt am Kurhaus-Gesims

Für die fällige Sanierung der inzwischen fast 150 Jahre alten Fassade des Badhotels und der Wandelhalle stellt Kleve 295.000 Euro in den Etat. Denkmalmittel für die Sanierung des Museums sind beantragt. Von Matthias Grass

Wenn Kleves Museumsdirektor Prof. Harald Kunde von seinem Haus spricht, kommt er ins Schwärmen über den "strahlenden klassizistischen Bau von italienischer Leichtigkeit". Doch so strahlend ist der um 1870 von Dr. Friedrich-Karl Schubert geplante und 1997 von Prof. Nikkels und Wrede-Architekten umgebaute einstige Kur- und Hotelbau nicht mehr. Es bröckelt am Gesims. Und zwar so gewaltig, dass inzwischen nicht mehr von einem neuen Anstrich geredet wird, sondern eine Fassadensanierung in Angriff genommen werden muss. Denn Kleves Musentempel präsentiert sich selbst mit der Schokoladenseite entlang der Tiergartenstraße inzwischen eher schäbig.

295.000 Euro hat Kleves Kämmerer Willibrord Haas deshalb für den Erhalt des Denkmals in den Haushalt der Stadt für 2017 gestellt. Es ist geplant, damit die Außenfassaden des ehemaligen Badhotels sowie der ehemaligen Wandelhalle des Museums Kurhaus zu sanieren. Es sei nach 20 Jahren nicht nur ein neuer Anstrich der Außenfassade fällig.

Auch Beton- und Putzarbeiten stehen auf der Sanierungsagenda, Fenster- und Außentürflächen müssen überarbeitet werden sowie die Dachanschlüsse des Hauses. Das sei wegen der besonderen Lage des Gebäudes erforderlich, das wie in den Hang gebaut auf der einen Seite quasi im Wald steht und dessen Nordfassade entlang der Straße ohne direkte Sonneneinstrahlung ist. Betroffen sind das Badhotel und die Wandelhalle, nicht aber das erst jüngst eröffnete Friedrich-Wilhelms-Bad.

Haas erklärt aber auch, dass zur Sanierung unter anderem ein Instandsetzungskonzept unter Beachtung denkmalpflegerischer Belange zu erstellen sei. "Die exakte Ermittlung der Gesamtaufwendungen kann somit erst nach Erarbeitung und Vorlage weiterer planerischer und baukonstruktiver Untersuchungen am Objekt selber erfolgen", erklärt Jörg Boltersdorf, Sprecher der Stadt Kleve, angesichts des inzwischen fast 150 Jahre alten Putzbaus, der in den vergangenen 20 Jahren schwer gelitten hat. Nicht nur die Verschmutzung der Fassade ist klar ersichtlich, wer offenen Auges am Museum Kurhaus vorbeiläuft, sieht auch abgesprengte Putzstellen, an denen die Feldbrandsteine des Mauerwerks herausschauen. Die eingeplanten knapp 300.000 Euro gehen nicht in den Museumsetat - es ist die Stadt, die als Eigentümer des Kur-Denkmals ihren Besitz wieder auf Vordermann bringt.

Kunde rechnet mit einem Baubeginn frühestens Ende Mai. Dann könnten die Gerüste aufgestellt werden und die Arbeiten beginnen. Man habe ihm gesagt, so Kunde gestern im Gespräch mit unserer Zeitung, dass man mit drei Monaten Fassadensanierung rechnen müsse, ehe die Gerüste wieder abgebaut werden können. "Wir betrachten die Maßnahme auch ein bisschen als Geburtstagsgeschenk - schließlich ist das Museum dann 20 Jahre in diesem wunderbaren Denkmalgebäude", sagt der Museumsdirektor. Es werde, wenn die Gerüste weg sind, so schön strahlen, wie nie zuvor, fügt er an. Doch Kunde sieht die Maßnahme nicht nur als Denkmalpflege: "Für mich ist das auch ein Bekenntnis zum Museum Kurhaus. Das freut uns natürlich", sagt er.

