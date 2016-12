Emmerich: Exklusive Torten für Harrods dekoriert

Sie hat mit Blattgold gearbeitet, kleine Torten kunstvoll dekoriert und neue Kreationen ausprobiert. Maresa Adamus wird in der Bäckerei und Konditorei "Heicks&Teutenberg" zur Konditorin ausgebildet. Nun war die Uedemerin drei Wochen lang in London. In dem exklusiven Warenhaus Harrods machte sie ein Praktikum und sammelte Erfahrungen in der hauseigenen Patisserie. Die befindet sich im Keller des berühmten Kaufhauses. Maresa Adamus half dabei, die Waren zu fertigen, die in den luxuriösen Restaurants und der Food-Hall des Harrods angeboten werden.

Die 19-Jährige aus Uedem dekorierte die unterschiedlichsten Törtchen und Dessertgläser, half beim Backen, sammelte auch Erfahrungen bei der Eisproduktion und erlebte, wie ihre Kreationen ausgarniert auf einem Teller im Restaurant angeboten wurden. "Es wurde so ein großes Vertrauen in uns Praktikanten gesetzt. Das habe ich gar nicht erwartet", erzählt die 19-Jährige, die während ihrer Zeit in London selbstständig arbeiten durfte.

FOTO: Evers Gottfried

In ihrer Berufsschule, dem Berufskolleg Glockenspitz in Krefeld, hat Maresa Adamus von dem Praktikumsplatz erfahren. Zunächst bewarb sie sich bei der Handwerkskammer für ein Stipendium. Nachdem sowohl die Schule als auch ihr Vorgesetzter, Walter Heicks, ihr gute Leistungen bescheinigten, wurde es ihr bewilligt. Gerne hat der Geschäftsführer der Klever Bäckerei und Konditorei ihr diese Chance ermöglicht. "Es zeugt von Begeisterung für den Beruf", sagt er. Die bringt Maresa Adamus mit. Schon immer sei es ein stiller Traum von ihr gewesen, Konditorin zu werden. "Als Kind habe ich immer die Weihnachtsbäckerei übernommen", erzählt sie und lacht.

Die Auszubildende verfasste auf Deutsch und Englisch ihre Bewerbung für die Patisserie in dem englischen Kult-Warenhaus. Um dort ein Praktikum absolvieren zu können, müssen die Bewerber schon im zweiten Lehrjahr sein. Dadurch wird sicher gestellt, dass sich schon über Erfahrungen verfügen und im Betrieb mitarbeiten können. Praktikanten aus dem Ausland werden gerne genommen, so erzählt die 19-Jährige, da die Ausbildung dort, anders als in England, verstärkt auf praktische Erfahrung setzt.

Die Uedemerin ist bereits in ihrem dritten Lehrjahr, da sie das erste Jahr durch ihr Fachabitur in dem Bereich Ernährung und Hauswirtschaft überspringen konnte. Als sie dann die Zusage für ihr Praktikum bekam, hat sich die 19-Jährige riesig gefreut. Meistens wurde sie zur Frühschicht eingeteilt. Die beginnt um sechs Uhr. "Wir haben die fertigen Teile dann ausgarniert", erzählt sie. Riesige Bleche voll mit hunderten von kleinen Küchlein, Törtchen und anderen Leckereien galt es zu dekorieren. Spannend fand sie das Verziehen mit ungewöhnlichen Zutaten, wie Gold und Silber. Sie lernte neue Techniken und neue Kombinationen kennen wie Pistazie und Erdbeere, eine Zusammenstellung, von der sie nie dachte, dass sie schmeckt.

Während die Auszubildende es aus der Heimat kennt, mit großen Torten zu arbeiten, waren für sie die kleinen Torten, die nur für eine Person gedacht sind, eine spannende Herausforderung. Denn alles im Miniaturformat herzustellen, das ist eine Kunst für sich. In der Mittagsschicht hat sie auch beim Backen geholfen. "Zum Abschied haben mich alle in den Arm genommen und mir wurde gesagt, dass ich gerne wieder kommen darf", erzählt Maresa Adamus. Das Arbeiten in dem exklusiven Kaufhaus hat ihr gut gefallen.

"Ich habe so viele Ideen bekommen, so viel gesehen, ich brauche nur meine Fotos anzusehen und schon habe ich wieder neue Einfälle", sagt sie und freut sich darauf, einiges davon bei ihrer Gesellenprüfung umzusetzen. Ihre Erfahrungen bringt Maresa Adamus nun mit nach Deutschland. In der Bäckerei und Konditorei "Heicks&Teutenberg" gibt es die Überlegung, zwei Produkte in das Weihnachtsgebäck im nächsten Jahr aufzunehmen.

In der nächsten Zeit wird in einem Café des Unternehmens getestet, ob das klassische englische Dessert, der Plum-Pudding, auch bei den deutschen Gästen gut ankommt.

Quelle: RP