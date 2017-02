Emmerich: Falsch geschaltet: Frau schwer verletzt

Am "Fun Sport"-Fitness-Studio verlor ein 79-Jähriger aus Kleve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er raste gut 50 Meter über den Parkplatz und fuhr dabei eine 27-Jährige an, die schwer verletzt wurde. Von Dieter Dormann und Markus Balser

Eine schwer verletzte Frau, insgesamt drei beschädigte Fahrzeuge, ein demolierter Zaun und ein durchbrochenes Stahltor - das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwochabend auf dem Parkplatz des Emmericher Fitness-Studios "Fun Sport" an der Duisburger Straße ereignet hat.

Wie die Polizei berichtet, wollte ein 79-jähriger Mann aus Kleve, der im "Fun Sport" gerade trainiert hatte, mit seinem Wagen den Parkplatz verlassen. Als er seinen "Kia Sportage", ein SUV mittlerer Größe, starten wollte, heulte der Motor im Leerlauf auf. Dann schnellte das Fahrzeug nach vorne und fuhr mit der Seite gegen einen geparkten 1er BMW, mit zwei Rädern über eine niedrige Begrenzungsmauer und gegen einen Zaun.

Der 79-Jährige konnte trotz dieser Kollision die Fahrt seines Wagens jedoch nicht stoppen. Der "Kia" fuhr unkontrolliert weiter auf einem Durchgang für Fußgänger zum rückwärtigen Parkplatz des Sportstudios zu. Dort erfasste das Auto mit der Fahrzeugseite eine 27-jährige Frau aus Emmerich, die vom Sportstudio auf dem Weg zu ihrem Pkw auf dem rückwärtigen Parkplatz war. Sie hatte den aufheulenden Motor zwar gehört und noch versucht, vor dem Fahrzeug wegzurennen, konnte aber nicht mehr ausweichen. Der Klever durchbrach anschließend ein Stahltor, das Fußgänger passieren können und kam erst nach etwa 50 Metern auf dem Parkplatz zum Stehen.

Allerdings war damit die Unfallfahrt noch nicht beendet. Denn im Anschluss setzte der 79-Jährige sein Fahrzeug wieder zurück und fuhr mit der inzwischen von ihm geöffneten Fahrertür auch noch gegen den geparkten Fiat Punto der 27-Jährigen, die er nur wenige Augenblicke zuvor touchiert hatte.

Die Frau hatte sich bei dem Unfall nach Angaben der Polizei eine Platzwunde am Kopf zugezogen und ein Bein gebrochen. Sie musste mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus nach Emmerich gebracht werden.

Der 79-Jährige blieb hingegen unverletzt. Die Polizei geht davon aus, dass der Senior aus Kleve, der seinen Wagen erst seit zwei Monaten besitzt, beim Anfahren mit einer Art Kickstart über das Gelände schoss, weil er seine Automatikschaltung falsch bediente.

Polizeisprecher Michael Ermers sagte der RP, dass die 27-Jährige noch Glück im Unglück gehabt habe, weil sie von dem Fahrzeug nicht frontal, sondern seitlich erfasst wurde. "Dann hätte der Unfall nämlich ganz anders ausgehen können."

Dem Klever drohen möglicherweise jetzt noch einige Strafen: Die Polizei wird prüfen, ob der 79-Jährige den Unfall samt Körperverletzung der Frau und der Schäden an den Fahrzeugen sowie am Zaun und am Tor fahrlässig verursacht hat. Eventuell muss der Mann dann mit einer Geldstrafe sowie dem Entzug seines Führerscheins rechnen. Ob seine Versicherungen den Schaden, dessen Höhe gestern noch nicht feststand, bezahlen werden, ist ebenso noch unklar.

