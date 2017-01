Frau greift Partner mit Messer an und flüchtet nackt aufs Dach

In Emmerich hat eine offenbar unter Drogen stehende Frau ihren Mann mit einem Messer angegriffen. Danach lief sie nackt auf ein Dach. Der Mann eilte ihr hinterher, weil die Frau im Begriff war zu springen. Von Christian Hagemann

Es war die Nacht vom 15. auf den 16. Januar und bitterkalt, als bei der Polizei ein ungewöhnlicher Anruf einging. Anwohner der Zevenaarer Straße in Elten teilten den Beamten besorgt mit, dass sich eine nackte Frau auf der Straße befinde und um Hilfe rufe. Es war 23.40 Uhr, und die Polizei schickte direkt einen Streifenwagen los. Das war der Beginn eines bizarren Einsatzes.

Als die Beamten wenig später in Elten eintrafen, sahen sie tatsächlich eine nackte Frau. Sie befand sie jedoch nicht mehr auf der Straße, sondern auf dem Vordach eines Hauses. In dem lebt die 43-Jährige, wie sich später herausstellte, mit ihrem Lebensgefährten (48) zusammen. Wie sie auf das Dach gekommen ist, konnte die Pressestelle der Polizei gestern nicht mehr ganz genau rekonstruieren. Möglicherweise ist sie nach ihrem Lauf über die Straße zurück ins Haus gekehrt und im ersten Obergeschoss durch ein Fenster auf das Vordach gelangt. Dort jedenfalls setzte sie sich bei Eintreffen der Polizei auf die Kante und drohte den Beamten, sie werde sich von in die Tiefe stürzen, sollte sich ihr jemand nähern. Immerhin: Bis zum Boden waren es drei bis vier Meter.

Zu diesem Zeitpunkt befanden sich nicht nur bereits mehrere Polizisten vor dem Haus (die genaue Zahl wollte die Polizei gestern nicht verraten), sondern auch der Freund der Frau. Er blutete am Kopf aus einer Platzwunde. Diese hatte ihm die 48-Jährige mit einem Küchenmesser beigebracht. Wobei sie nicht zugestochen, sondern wohl eher zugeschlagen haben muss, wie die Polizei vermutet.

Und weil die Sache für die Frau übel hätte enden können, verständigte die Polizei direkt die Feuerwehr. Die hat nämlich eine Drehleiter, mit der die Frau im Zweifel vom Dach hätte geholt werden können. So weit allerdings kam es nicht. Ob es die Kälte des Sitzplatzes oder die Verzweiflung oder möglicherweise der Drogenrausch war, unter dem die Frau stand (das ließ sich später nach einer Blutuntersuchung im Krankenhaus nachweisen) – ehe jemand eingreifen konnte, fiel die Frau tatsächlich vom Dach. Mit Absicht, wie die Beamten später vermuteten. Denn sie stürzte nicht einfach so vom Dach, sondern ließ sich wohl eher gezielt auf einige Mülltonnen fallen, die unter der Kante des Vordaches standen.

Das führte zwar zu leichten Verletzungen. Dennoch hatte die Frau danach noch die Kraft, um einen Fluchtversuch zu starten. Den unterbanden die Beamten allerdings, so dass sie um 0.15 Uhr an die Zentrale "Person sicher" melden konnten.

Der weitere Weg der Frau führte dann zunächst ins Haus zurück, wo sie sich unter Polizeiaufsicht anziehen dürfte. Dann ging es weiter ins Krankenhaus und von dort zur Emmericher Wache und in eine Zelle. Sie war nämlich wegen gefährlicher Körperverletzung und häuslicher Gewalt vorläufig festgenommen worden. Erst nach ein paar Stunden ließ der Staatsanwalt sie gehen.

Die kuriose Geschichte wollte die Polizei eigentlich nicht veröffentlichen, weil es sich um einen Fall von häuslicher Gewalt handle. Doch natürlich machte die Geschichte in Elten schnell die Runde, so dass die Behörde dann doch ein paar Details preisgab.

Ungeklärt bleibt allerdings, warum die Frau nackt war. Und die Frage, welche Drogen sie genommen hatte, die sie so unempfindlich gegen die nächtlichen Minustemperaturen machten.

(p-m)