Emmerich: Ganz Elten außer Rand und Band

Prinzessin Sandra II. ließ mit ihrer munteren Narrenschar im Kolpinghaus die Puppen tanzen. Von Monika Hartjes

Zu Tränen gerührt war die Prinzessin, als sie am Samstag die Sitzung im Kolpinghaus Elten, ihrem "karnevalistischen Wohnzimmer" besuchte. "Ich bin etwas emotional ergriffen", so die Prinzessin. Denn Sandra II. hatte dort 18 Jahre lang zunächst als Funkenmariechen, dann im Kolpingballett getanzt. "Ganz Elten ist außer Rand und Band, eine Kolpingprinzessin regiert das Narrenland", dichteten "ihre Mädels", die ihr als Maskottchen einen riesengroßen Teddy im schwarz-gelben Funky-Kostüm schenkten. Und zu ihrer besonderen Überraschung tanzten einige ihrer Garde-Funkys in rot-weiß und einige Kolpingfrauen in gelb-schwarz, alles Eltener Mädels, gemeinsam einen tollen Marschtanz.

Mit einem Super-Programm aus Musik, Tanz und Büttenvorträgen nach dem Motto "Mit Vollgas und neuem Tank fahren wir durchs Narrenland", das vom Sitzungspräsidenten Bastian Liske humorvoll moderiert wurde, begeisterten die Eltener Kolpingkarnevalisten die Zuschauer im voll besetzten Saal. Der Nachwuchs sorgte gleich für beste Stimmung: So zeigten die jungen Mädels der Dance Crew einen mitreißenden Zombie-Tanz und die Gruppe Lejovan - das sind Leandro Langanke, Jordi Nienhuesen und Silvan Nass - spielten mit einer Puppe eine lustige Geschichte vor. Gleich drei Mal traten die Tänzerinnen vom Kolping-Ballett auf, neben ihrem flotten Marschtanz bekamen sie jubelnden Applaus für ihre "Race-Car"-Darbietung und ihren wunderschönen "Tanz der Antike", wobei hübsche Kleopatras von starken Männern auf Sänften in den Saal getragen wurden. Mit Live-Gesang ließen Barbara Wezendonk, Michaela Gerritzen und Bernd Nass den Saal beben. Ohne Zugabe kamen das Prinzenpaar und die Garde nach ihrem Lied und dem Tanz nicht von der Bühne. Neben der begeisterten Aufnahme der liebreizenden Prinzessin wurde auch der Prinz umjubelt, hatte er doch, der Tradition gemäß, an den Underberg für die Kolpingeigene Eltener Karnevalskapelle EKK gedacht.

Die Büttenredner starteten einen Angriff auf die Lachmuskeln. Die "Frau ohne Nerven" Astrid Kersjes erzählte in feinstem Eltense Platt über das Telefonieren früher, Monika van Dillen, Olaf Gabriel, Maike Daams und Gregor Koster spielten Szenen einer Familie im Stil von Familie Flodder und Manuela Wijnands nahm sich als Germany's next Top Moppel humorvoll selber auf die Schippe. Mr. Tape - Christiaan Gerritzen mit zugeklebtem Mund - "sang" pantomimisch verschiedene Songs, unter anderem "Lady in red" und holte zur Unterstützung Bürgermeister Peter Hinze und Prinzessin Sandra auf die Bühne. Vier Frauen, die als Bauarbeiter verkleidet waren, und drei Männer in Frauenkleidern von der Gruppe "Plastique fantastique" zeigten, wie unterschiedlich Männer und Frauen in einer Kneipe Getränke ordern.

Zu einer Märchenstunde mit dem Froschkönig, wobei der Frosch keine Kugel, sondern einen Big-Mac aus dem Brunnen holen musste, luden die Jungs der Gruppe "Too late to be good" ein. Prinz Simon und Prinzessin Sandra, die nach ihren eigenen Darbietungen in Elten die Show genießen konnten, waren restlos begeistert. "Es ist mir eine Mega-Freude, heute hier zu sein", sagte die majestätische Eltenerin.

Quelle: RP