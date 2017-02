Emmerich: Ganz nah dran am Original

Die Whitney Houston-Show im Emmericher Stadttheater sorgte am Dienstagabend für Begeisterungsstürme. Nya King, die Hauptdarstellerin von "One Moment In Time", wurde nicht ohne Zugabe von der Bühne gelassen. Von Monika Hartjes

Mit Begeisterungsstürmen und "Zugabe"-Rufen belohnten die rund 360 Zuschauer am Dienstagabend im Stadttheater die tolle Whitney-Show: Im Tribute-Concert "One Moment in Time" brillierte die in Simbabwe geborene und jetzt in London lebende Nya King in der Rolle der vor fünf Jahren verstorbenen unvergessenen Pop-Legende Whitney Houston. "Als wenn das Original auf der Bühne steht", sagte ein Zuschauer. An ihrer Seite überzeugten eine professionelle fünfköpfige Live-Band, drei Backgroundsänger und verschiedene Tänzer mit einer mitreißenden Darbietung.

Der US-Star Whitney Houston zählt mit mehr als 170 Millionen verkauften Tonträgern, mehr als 200 Gold-, Silber, Platin- und Diamantschallplatten und sechs Grammys zu den erfolgreichsten Sängerinnen, die je auf den Bühnen der Welt gestanden haben. 1992 erlangte sie durch ihr Schauspieldebüt in der Hauptrolle des Films "Bodyguard" den Höhepunkt ihrer Popularität. Am 11. Februar 2012 starb sie. Auch Jahre nach ihrem Tod gehört ihr musikalisches Erbe zum Besten, was amerikanische Popmusik jemals hervorgebracht hat. Das Konzert ist eine Hommage an die berühmte Künstlerin.

Nya King ist eine der besten Whitney-Interpretinnen überhaupt. Sie bewies stimmgewaltig und energiegeladen, dass sie die Lieder auf geradezu authentische Art und Weise auf die Bühne bringen kann. Aber auch die Sänger ihrer Background-Gruppe, die Schwedin Ylva Nord, der Hamburger Martin Holtgreve und Denita Lawan Asberry, die auch in verschiedenen Musicalproduktionen mitgewirkt hatte, standen Nya King in nichts nach und bewiesen vor allem auch in Duetten mit der Whitney-Interpretin ihre hervorragenden Stimmen. In der ersten Hälfte des Programms boten sie unter anderem Songs wie "I Wanna Dance With Somebody", "I'm Your Baby Tonight" und den Gospelsong "Yes, Jesus Loves Me", der an Whitneys Anfänge als Gospelsängerin in der Kirche erinnerte. Eine tolle Lichtshow begleitete das Programm, so erschienen ein buntes Kirchenfenster beim Gospelsong, Bilder aus ihrem Leben und aus dem Film "Bodygards" im Hintergrund und Erinnerungen an den verstorbenen George Michael. Mit "And I Will Always Love You", endete der erste Teil.

"Das ist einer meiner Lieblingssongs von Whitney", sagte die 17-jährige Jacqueline Reetz, die mit ihrer Mutter die Vorstellung besuchte. Auch Heinz Hering genoss die Show. "Ich bin ein echter Fan dieser Musik", sagte er.

Im zweiten Teil gab Nya King unter anderem "If I Told You That" und "Unbreak My Heart" zum Besten. Gänsehautfeeling kam auf beim Song "One Moment In Time", den Albert Hammond 1988 für die Olympiade schrieb. Bei "Step By Step" stand das Publikum und klatschte und sang mit. "Echt stark", "Das war der Hammer" und "fantastisch" - so die Kommentare der Zuschauer, als die Künstler nach einer Zugabe die Bühne verließen.

Quelle: RP