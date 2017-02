Analyse: Gelingt die Nachfolge im vierten Versuch?

Als eine Reihe bekannter und angesehener Emmericher Bürger 1994 die Bürgergemeinschaft Emmerich (BGE) aus der Taufe hob, war diese auch eine Art Protestbewegung gegen die CDU. Eine bürgerliche Antwort auf eine christdemokratische Partei, der der Kreis um Gudrun und Christian Beckschaefer eine verkrustete Struktur und egoistische Politik vorwarf.

Christian Beckschaefer, der zuvor für die CDU Mitglied des Rates war, betrieb folglich eine strikte Oppositionspolitik und lebte die Rolle des streitbaren Kommunalpolitikers, der auch für eine Kleinigkeit, die an ihn herangetragen worden war, in öffentlicher Sitzung bei der Verwaltung nachfragte.

Seine Ehefrau Gudrun organisierte derweil den Verein außerhalb des Rates und war für die strategische Linie der Fraktion verantwortlich.

Das klappte alles reibungslos. Allerdings gelang dem Ehepaar eine wichtige Sache nicht richtig: ihre Nachfolge.

Mit Uwe Went glaubte die BGE lange Zeit, den richtigen Kronprinzen in ihren Reihen zu haben. Doch Went vergaloppierte sich bei einer Protestaktion gegen die Embricana-Sauna. Seine Unterschriftenaktion war nicht seriös, die BGE ließ ihn fallen.

Danach kam André Spiertz zum Zuge. Jedoch konnte er keine politische Kraft entfalten, wie sich die Beckschaefers das erhofft hatten.

Der Fraktionsvorsitz und die Führung der BGE ging in der Folge an Gerd Bartels. In der politischen Szene in Emmerich war es ein offenes Geheimnis, dass Bartels nicht der Mann war, den sich die Beckschaefers für die BGE erhofft hatten.

Zum Vorwurf machten ihm eine Reihe von BGE-Mitgliedern zudem, dass sein kaufmännisches Handeln nicht unter einem glücklichen Stern stand.

Politisch forderten sie von ihm klare Kante. Was er tat. Seine Opposition gegen Neumarkt-Investor Josef Schoofs schien unermüdlich. Doch an anderer Stelle verstand er sich auch aufs Taktieren. Besonders mit dem neuen CDU-Fraktionsvorsitzenden Matthias Reintjes entspannte sich das Verhältnis zwischen CDU und BGE merklich. Statt Konfrontation gab es Zustimmung. So wurde die Rückkehr von Albert Jansen auf den Posten des Eltener Ortsvorstehers erst durch die Stimmen der BGE möglich.

Und jetzt betritt Joachim Sigmund den Ring. Den "Segen" der Beckschaefers hat er. Doch es könnte ein Problem geben: Während es Gudrun Beckschaefer verstand, die Mitglieder mit Charme zur Mitarbeit zu bewegen, fordert der ehemalige Offizier viel, verteilt Aufträge, erwartet Berichte. Es gibt erste Stimmen, die ihr Ehrenamt nicht in einer Art Befehlskette akzeptieren wollen. Gelobt wird hingegen seine Stringenz. Sigmund wird vermutlich wieder zu einer klaren Opposition zurückkehren.

