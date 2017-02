Emmerich: Geschichtsverein verliert viele Mitglieder

Die Emmericher Historiker haben für das kommende Jahr dennoch ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt. Von Monika Hartjes

In diesem Jahr wird der Emmericher Geschichtsverein 40 Jahre alt, am 4. Oktober 1977 wurde er gegründet. "Das heißt 40 Jahre Bürgerengagement für die Aufarbeitung der Geschichte Emmerichs, damit die Vergangenheit nicht in Vergessenheit gerät", sagte der Vorsitzende Walter Axmacher auf der Mitgliederversammlung, die am Donnerstag im Rheinmuseum stattfand und zu der er rund 80 Mitglieder begrüßen konnte.

53 Bücher über die Geschichte Emmerichs, 46 Beiträge, unzählige Ausstellungen und Veranstaltungen wurden vom Geschichtsverein bisher veröffentlicht und organisiert. Am 16. November findet aus Anlass des 40-jährigen Bestehens eine Feier im Rheinmuseum statt.

Mit 646 Mitgliedern ist er einer der größten Vereine der Stadt. Leider gehen die Mitgliederzahlen aufgrund des hohen Altersdurchschnitts stark zurück. Vor rund zehn Jahren gab es noch über 900 Mitglieder. "Trotz aller unserer Anstrengungen war in 2016 die Anzahl der neuen drei Mitglieder viel zu gering, um die Abgänge an Mitgliedern durch Tod, Wegzug aus Emmerich, Beitragssäumigkeit und natürlicher Austritte auffangen zu können." 45 Mitglieder verlor der Verein. Axmacher bat die Mitglieder daher, auch weiterhin die Werbetrommel zu rühren. Außerdem gedachte er Ehrenmitglied Herbert Schüürman, der im vergangenen Mai starb. "Herbert hat sich sehr intensiv mit der Historie der Stadt befasst und vorbildlich die Geschichte der Juden in Emmerich aufgearbeitet."

Dass der Geschichtsverein sehr rege ist und viel bietet, zeigte sich im Jahresbericht. Vorträge, Filmnachmittage, Beteiligung an den Kreis-Klever-Kulturtagen und am Denkmaltag, Radwandertag, Städtefahrt, Vlaggetjesdag, Büchermarkt und das traditionelle Ferienseminar in Stapelfeld standen auf dem Programm.

28 Mal hat der Ehrenvorsitzende Hubert Meenen dieses Seminar vorbereitet und begleitet, im vergangenen Jahr bekam er Unterstützung von Bernhard Lensing, der die Aufgabe nun übernahm und für den 4. bis 8. September erneut in die Akademie einlud. Denn auch in den kommenden Monaten sind wieder viele interessante Veranstaltungen geplant, die in einem Flyer zusammengefasst wurden.

Museumsleiter Herbert Kleipaß berichtete über die Aktivitäten im Rheinmuseum, unter anderem von sechs Ausstellungen und zehn eintrittsfreien Sonntagen. Trotz des qualitativ hohen Angebotes seien die Besucherzahlen um 24 Prozent von 9000 im Jahr 2015 auf 6500 zurückgegangen, vor allem der Besuch von Schulklassen nahm ab. Kleipaß freute sich über die Hilfe von zwei neuen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen.

Turnusmäßig wurde Schriftführer Georg Kortboyer ebenso einstimmig wiedergewählt wie Manfred Geerling aus dem erweiterten Vorstand. Derweil fielen die Kassenberichte positiv aus.

Axmacher berichtete, dass die verstorbene Elisabeth Haase der Stiftung Rheinmuseum in ihrem Testament 10.000 Euro vermachte, womit diese nun über insgesamt rund 100.000 Euro verfügt.

Der stellvertretende Vorsitzende des Geschichtsvereins, Hans Friedrichs, stellte im Anschluss die aktuellen Buchprojekte vor: Das Künneke-Buch von Sabine Müller wartet nur noch auf die Freigabe der Texte durch die Universität, das Urkundenbuch II soll im August fertiggestellt werden und ein "plattdeutsches Wörterbuch" ist in der Bearbeitung.

Axmacher bedankte sich schließlich für die engagierte Arbeit der Mitglieder. "Und was die Trägerschaft für unser Rheinmuseum angeht: Das Bürgerengagement wird mehr noch als bisher gefordert sein. Deshalb bitten wir auch weiterhin um Zustiftung für unsere Stiftung."

