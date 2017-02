Emmerich: Grün-Weiße Jecken ziehen alle Register

Super Stimmung mit fetzigem Show-Tanz und spritzigen Büttenreden: Saal am Kapaunenberg bebte. Von Monika Hartjes

Begeisterung pur bei Livegesang und Tänzen, herzhaftes Lachen bei den Büttvorträgen und staunende Gesichter bei den spektakulären Darbietungen der Gäste - mit einem bunten, mitreißenden Programm sorgte das Grün-Weiß-Komitee am Samstag dafür, dass der Saal am Kapaunenberg bebte. Von Beginn an herrschte beste Stimmung, als Manuel und Florian Jonkhans, Sheera Pommerin und Sharon Klösters musikalisch versprachen: "Heute wird getanzt und gelacht."

"60 Jahre Grün-Weiß, das ist schon eine lange Zeit. Ich bin über 20 Jahre dabei, was mich sehr erfreut", begrüßte Präsident Marco Jonkhans die Zuschauer. Einer, der ebenfalls viele Jahre dabei ist, etliche als Vizepräsident, und bis heute die Grün-Weißen unterstützt, ist "Lobo" Hans-Jürgen Gorgs. Er wurde zum Senator ernannt. "Ich bin überwältigt, damit habe ich nicht gerechnet", sagte "Heintje", wie er auch genannt wird, gerührt. "Unser Ziel war es immer, Freude zu bringen und ich bin froh, dass es bis heute weitergeht." Helmut Luer, der jahrelang hinter der Bühne aktiv war, wurde verabschiedet.

Viel Applaus bekamen die Damen vom Grün-Weiß-Ballett für ihren mitreißenden Marschtanz. "Ich bin stolz auf unsere Funken, nicht nur wegen der tollen Tänze, sondern auch wegen der Super-Unterstützung überall", lobte Präsident Marco. Das Speelberger Lottchen, die Zwillinge Stefanie und Daniela Braam, sorgten als "trauernde Witwen" für Lachanfälle. Sie erzählten im lustigen Sing-Sang-Stil von der Krankenschwester, die einen neuen Mann wollte, aber lieber ambulant statt stationär, berichteten über Ehemänner - lebendige und tote - und über Beerdigungen und Kontaktanzeigen. Einfach klasse! Die Nachwuchs-Funkys Sina Hellebrand und Anke Steigerwald bekamen tosenden Applaus für ihren Super-Marschtanz Prinzenpaar und Garde überzeugten mit Lied und Tanz, natürlich war eine Zugabe fällig. "Ich freue mich, dass der Saal bei Grün-Weiß von Jahr zu Jahr voller wird", sagte Prinz Simon.

Florian Jonkhans bewies sich als Karnevals-Allrounder und stand gleich in mehreren Rollen auf der Bühne. Als Hocker-Rocker ging er in die Bütt, rockte den Saal mit Livegesang mit seinem Bruder Manuel und den Zwillingen Sheera Pommerin und Sharon Klösters, tanzte mit als Römer im fetzigen Show-Tanz des Grün-Weiß-Balletts und war im Vorfeld auch als Bühnenbauer aktiv. Tobias Kniest bekam viel Beifall für seine Bütt als Schwergewicht, ebenso wie Carsten Cordes, der als "Casi" lustige Begebenheiten erzählte. Auch die Gäste von Grün-Weiß sorgten dafür, dass die Stimmung kochte: So zeigte eine Tanzgruppe aus Kalkar "Alice im Wunderland", die Praester BonAmies tauchten den Saal in Broadway-Atmosphäre, die SevenTeens des Hüthumer Frauenkarnevals eroberten als hübsche Indianerinnen-Squaws die Bühne und die Tänzer vom KV Blau-Weiß Oberhausen begeisterten mit spektakulären Hebefiguren und artistischen Einlagen.

