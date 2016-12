später lesen Emmerich Hans-Werner Mumbeck verabschiedet FOTO: Stadt Emmerich FOTO: Stadt Emmerich Teilen

Vielen Schülern in Emmerich ist er bekannt: Jetzt wurde Hans-Werner Mumbeck im Beisein seiner Frau Christa von Bürgermeister Peter Hinze in den verdienten Ruhestand verabschiedet. Der Emmericher war seit 2008 als Schulhausmeister am Städtischen Willibrord-Gymnasium tätig. Zuvor hatte der gelernte Elektromeister unter anderem bei der Deutschen Bundesbahn, dem Chemieunternehmen Unichema und diversen lokalen Handwerksunternehmen gearbeitet. Bürgermeister Peter Hinze und René Pommerin, Vorsitzender des Personalrates, wünschten Hans-Werner Mumbeck alles Gute für die Zukunft und überreichten ihm einen Präsentkorb und einen Blumenstrauß.