Emmerich: Haus der Familie: Sicherheit bei Finanzen

Die SPD-Landtagskandidaten Norbert Killewald und Thorsten Rupp waren gestern zu Besuch in Emmerich. Sie versprachen der katholischen Einrichtung eine verbesserte Finanzierung. Von Monika Hartjes

Es ist zu einer Tradition geworden, dass sich die Kandidaten der Wahlkreise für den Landtag mit den Mitgliedern der Leitungskonferenz des Katholischen Bildungsforums im Kreisdekanat Kleve in loser Reihenfolge zu einem Gespräch treffen. Gestern kamen Norbert Killewald, SPD-Kandidat für den Südkreis, und Thorsten Rupp, SPD-Kandidat für den Nordkreis, ins Haus der Familie. Thema war die Situation sowie die Entwicklungen und Aufträge der Erwachsenen- und Familienbildungsarbeit des Landes NRW.

"Die SPD hat sich vorgenommen, die Familienbildung auszubauen und mehr Geld in die Weiterbildung zu stecken", sagte Rupp. Es gebe neue Herausforderungen wie Inklusion und Integration von Flüchtlingen, die zeigten, wie wichtig die Weiterbildung sei.

Viele Kurse werden einzeln über eine Projektförderung finanziert. So das Landes-Projekt "Kein Kind zurücklassen". In diesem Rahmen führt das Haus der Familie den "Elternstart" durch. Eltern mit bis zu einjährigen Kindern dürfen als Einstieg fünf Mal kostenlos einen Kurs besuchen, in dem sie Pflegetipps und pädagogische Ratschläge bekommen. "Der ,Elternstart' läuft sehr gut. Viele der Teilnehmer bleiben uns erhalten und besuchen anschließend weitere Kurse", erklärte Kirsten Lommen, Leiterin vom Haus der Familie. Der Verwaltungsaufwand, um an dieses Geld zu kommen, sei aber sehr hoch. Zudem könne man nur von Jahr zu Jahr planen. Auch bestehe die Unsicherheit, ob die Finanzierung weiter laufe. "Da wäre es gut, wenn solche Projekte zu einem Dauerbrenner mit Regelfinanzierung würden."

"Bisher werden die Katholischen Bildungseinrichtungen aus verschiedenen Töpfen unterstützt", erklärte Hans Vlaskamp, Leiter des Bildungsforums und des Katholischen Bildungswerkes Kleve.

Das Jahresbudget aller fünf katholischen Familienbildungsstätten im Kreis Kleve beträgt rund 2,5 Millionen Euro. Davon übernimmt das Land Nordrhein-Westfalen rund 600.000 Euro. Den großen Rest steuern der Träger der Einrichtungen, das Bistum Münster, und die Kursteilnehmer mit ihren Gebühren bei.

Killewald versprach, dass sich die SPD dafür einsetzen wolle, dass die Finanzierung für die Bildungseinrichtungen einfacher wird. Statt Einzelförderung für Projekte soll eine Regelförderung ausgebaut werden. "Dazu sind gesetzliche Entscheidungen wichtig."

Mit einem neuen deutschen Einwanderungsgesetz wäre beispielsweise die Finanzierung einfacher, wenn es um Kurse für Flüchtlinge gehe.

Das Haus der Familie hat im Sommer 2015 auf die Flüchtlingswelle reagiert und sowohl Sprachkurse als auch Eltern-Kind-Kurse und ebenfalls Kurse für Ehrenamtliche, die sich in der Flüchtlingsarbeit engagieren, ins Programm genommen. "Das geht nur, wenn die Basis stimmt und wir uns auf eine Finanzierung verlassen können. Bisher planen wir mit Unsicherheit, weil die Beschlüsse meist erst im neuen Jahr kommen", sagte Lommen, die sich über die Zusage der Politiker, sich hier für eine Regelfinanzierung einzusetzen, freute.

Quelle: RP